Urbam define licitação dos ônibus elétricos

O contrato prevê 400 ônibus elétricos, zero km, com ar-condicionado, carregador USB e outras comodidades – Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Ana Lúcia Abranches





Urbam

A empresa Green Energy S.A., com sede em São Paulo, cumpriu os requisitos de habilitação previstos na licitação feita pela Urbam (Urbanizadora Municipal) para a locação de 400 ônibus elétricos para o transporte público em São José dos Campos.

A próxima fase será a homologação do certame e, em seguida, a assinatura do contrato. A sessão no dia 10 de janeiro havia sido foi suspensa para análise dos documentos de habilitação apresentados pela empresa e o certame foi retomado nesta quinta-feira (13).

A licitação é somente para os veículos. A operação e o sistema de carregamento serão definidos pela Prefeitura de São José dos Campos em outro edital. A frota totalmente zero quilômetro será composta por 400 ônibus, 100% elétricos (divididos em três modelos), com ar-condicionado e outras comodidades, como carregador USB. A contratada fará ainda a manutenção preventiva dos veículos.

A Urbam será responsável pela gestão do contrato de locação.

Certame aconteceu nesta quinta (13) na Urbam | Foto: Divulgação



MAIS NOTÍCIAS



Urbam