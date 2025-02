SMS celebra aniversário do Centro de Doenças Raras com passeio ciclístico e bloquinho de carnaval para pacientes

O Centro de Referência Multiprofissional em Doenças Raras (CRMDR), que compõem a Rede de Saúde de João Pessoa, celebra três anos de funcionamento neste dia 15 de fevereiro. Para celebrar a data, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Associação Paraibana de Doenças Raras (Aspador), realizará neste domingo (16) um passeio ciclístico e um bloquinho de carnaval para pacientes e familiares atendidos pelo serviço.

“Fevereiro é o mês alusivo as doenças raras e também quando nosso centro faz aniversário, um momento em que aproveitamos para conscientizar a sociedade sobre as infinitas doenças raras que existem e a importância de ampliarmos o debate e a necessidade de acolhimento a essas pessoas”, destaca Saionara Araújo, diretora geral do Centro de Doenças Raras.

O passeio ciclístico terá largada às 6h, em frente a construção do Centro Especializado em Reabilitação (CER) tipo IV, localizado nas Três Ruas, no bairro dos Bancários, próximo a sede do CRMDR, e contará com a participação de diversos grupos de pedal da Capital.

“Estaremos celebrando nosso aniversário de três anos com dois momentos bem especiais no domingo. O passeio ciclístico, devido as limitações dos nossos pacientes, não será com eles, mas convidamos todos que queiram participar que se juntem a nós para divulgar essa causa, iniciando a rota da frente do CER IV, um espaço tão importante que chegará em breve para ampliar ainda mais nossa assistência. O segundo momento, este sim para todos os nossos usuários que possam estar conosco no domingo, um momento de celebração e descontração, aproveitando o carnaval que se aproxima, com nosso bloquinho”, explica a diretora do Centro, Saionara Araújo.

O Bloquinho do Centro de Doenças Raras acontecerá a partir das 7h, também em frente à construção do CER IV, para os pacientes do Centro e seus familiares. Na ocasião, será ofertado um café da manhã com frutas ao som de músicas infantis e marchinhas de carnaval.