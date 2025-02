Secretaria da Juventude participa de reunião em São Paulo – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na manhã de quarta-feira, 12, representantes da Secretaria da Juventude de Ubatuba, estiveram presentes no Centro Paulo Souza, em São Paulo, para uma reunião técnica de trabalho visando a construção conjunta da “Agenda Jovem Local”.

Esta ação busca articular a Política Nacional da Juventude junto com a municipal, abrangendo todos os municípios contemplados pelo programa estadual proposto pela Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania, em parceria com a Subsecretaria da Juventude, intitulado “Casa da Juventude”, com o qual Ubatuba foi contemplada.

O secretário da Juventude de Ubatuba, João Batista, e o secretário adjunto, Pedro Jonatas, estavam entre os representantes de mais de 103 municípios, que puderam conferir uma apresentação do coordenador estadual da Juventude, Júlio Borges, sobre políticas públicas voltadas ao público jovem, integrando os responsáveis pelo segmento em cada cidade e fortalecendo a representatividade regional.

Batista destacou a importância do evento, salientando que foi um momento muito significativo. “Tivemos a oportunidade de trocar experiências com representantes de outros municípios e de pontuar as prioridades da nossa gestão para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas aos jovens”, concluiu.