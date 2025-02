São José Wrestling disputa Brasileiro Interclubes no Rio

Nei José Sant’Anna





O São José Wrestling disputa neste sábado (15) a primeira competição por equipes do ano, o Campeonato Brasileiro Interclubes U15 e U23, em Niterói, no Rio de Janeiro, promovido pela Confederação Brasileira de Wrestling.

No total, 14 atletas da equipe do Atleta Cidadão e do Alto Rendimento vão enfrentar os principais lutadores do Brasil em busca de um lugar ao pódio.

Os campeões de cada classe se classificam para o Campeonato Pan-Americano U15, que será disputado em maio na Guatemala, e U23, no mês de abril no México.

O São José Wrestling disputa a temporada com apoio da Prefeitura, por meio da LIF (Lei de Incentivo ao Esporte) e do Fadej (Fundo de Apoio ao Desporto Joseense).

Confira abaixo os atletas joseenses na competição:

U15

Amanda Albuquerque – estilo livre 48kg

Thaylaine Costa – estilo livre 58kg

Cauê Santos – estilo livre 57kg e estilo greco romano 52kg

Samuel Albuquerque – estilo livre 52kg

Enzo Aguiar – estilo livre 62kg

U23

Maria Eduarda Cruz – estilo livre 68kg

Luiz Eduardo – estilo livre 65kg

Rafael Reis – estilo livre 74kg

João Pedro Reis – estilo livre 74kg

Cristian Castro – estilo livre 86kg e estilo greco romano 87kg

Cauã Santos – estilo greco romano 67kg

Christopher Segura – estilo greco romano 67kg

Gabriel Silva – estilo livre 125kg

Letícia Aguiar – estilo livre 57kg



