São José recebe o Sesi Franca em busca da reabilitação

O Farma Conde São José Basketball volta à quadra neste domingo (16) quando recebe o Sesi Franca em duelo que marca a reedição da final do último Campeonato Paulista. A partida válida pela 19ª rodada do NBB Caixa 2024-2025 será realizada às 18h, na Farma Conde Arena, e os ingressos estão à venda pelo site da ticket fácil.

O time joseense vai em busca da reabilitação, depois de ser superado pelo Paulistano na noite desta quinta-feira (13), fora de casa, por 93 a 78 no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo. Foi a segunda derrota seguida da equipe na competição.

O resultado deixou os joseenses na 12ª posição do campeonato, com 50% de aproveitamento, enquanto o time da capital paulista permaneceu na 8ª colocação, com 54,2% de aproveitamento.

O ala/armador Adyel foi o principal nome do São José Basketball no jogo, com 20 pontos. Franco Vieta e Douglas dos Santos, com 14 pontos, também contribuíram na pontuação. Pelo lado mandante, Crescenzi anotou 24 pontos e foi o cestinha do confronto.

Foto: Wilian Oliveira/Foto Atleta



