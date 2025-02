São José encara o Paulistano em busca da reabilitação em SP

Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida

O Farma Conde São José Basketball entra em quadra nesta quinta-feira (13) para encarar o Paulistano fora de casa, às 19h30, pelo NBB Caixa, no ginásio Antônio Prado Júnior, em São Paulo.

A equipe joseense busca reabilitação no torneio após ser superada pelo Mogi fora de casa na última rodada, por 97 a 93, na prorrogação. Essa foi a primeira derrota do clube no returno do NBB Caixa, após 5 vitórias consecutivas.

Ocupando a 10ª colocação da competição, com 52,2% de aproveitamento, o time comandado por Régis Marrelli analisa negativamente o longo intervalo entre as últimas partidas.

“Nós estamos há muito tempo treinando bastante e jogando pouco. Isso começa a causar uma perda de foco, o treino perde em intensidade e é algo que tem me preocupado. Creio que esse fator mental pesou no jogo contra o Mogi, porque estávamos vencendo por oito pontos faltando um minuto e meio, e sofremos aquelas bolas de três no final. Tenho cobrado bastante para termos foco nesse momento”, afirmou o treinador joseense.

O Paulistano aparece próximo na tabela de classificação, na 8ª colocação, com 52,2% de aproveitamento, campanha idêntica aos joseenses. O desempate se dá pelo confronto direto, pois a equipe da capital paulista venceu o duelo no primeiro turno por 75 a 62 em São José dos Campos.

Sequência

Após o duelo contra o Paulistano, o Farma Conde São José Basketball volta a jogar em casa no domingo (16), quando faz a reedição da final do Campeonato Paulista, contra o Sesi Franca.

O duelo acontecerá às 18h, na Farma Conde Arena. Os ingressos estão à venda aqui.



