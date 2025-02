Samba do Preto comanda Sabadinho Bom deste final de semana

14/02/2025 |

O Sabadinho Bom deste final de semana será com o grupo Samba do Preto que, como o próprio nome sugere, vai levar samba e chorinho para a Praça Rio Branco, no Centro Histórico da cidade. Realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), o evento começa a partir das 12h30 e é gratuito.

“O Sabadinho Bom é uma ação cultural extremamente consolidada na cidade de João Pessoa. Nós ofertamos aos moradores e aos turistas que nos visitam um momento de diversão, mas também um momento de fruição da nossa boa música nós temos ali na Praça Rio Branco apresentações de grandes músicos de João Pessoa e da Paraíba. Além de tudo isso conseguimos valorizar a cena cultural do Centro Histórico, mantendo uma ocupação permanente de atividades e gerando emprego e renda para o comércio daquele território”, afirmou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

O cantor Preto Netto elogia o Sabadinho Bom. “Acho sempre muito bem vinda qualquer iniciativa cultural e acredito que deveríamos ter ainda mais polos de apresentações culturais por toda a cidade”, considera o artista.

Nesta edição, o repertório do Samba do Preto fará um passeio pela boa música brasileira, com os clássicos do samba e também MPB, com músicas como Clareou de Serginho Miriti), Lindo lago do amor de Gonzaguinha e Serrado de Djavan.

No palco, além do cantor Preto Netto, estarão Fernando Moura no cavaquinho, Henrique Costa no violão, Irandi Percussão na percussão, Tiago do Surdo no surdo e Jefferson do Pandeiro no pandeiro. Haverá ainda a participação especial do cavaquinista pernambucano Fernando Moura.

“Minhas expectativas são as melhores possíveis porque o Sabadinho Bom faz parte da minha história e é sempre um grande prazer fazer parte desse projeto”, completa.