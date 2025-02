Reunião extraordinária do CMT discute planejamento para 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última quarta-feira, 12, o Conselho Municipal de Turismo realizou uma reunião extraordinária cuja pauta foi, principalmente, o Plano Municipal de Turismo (PMT) e os planos de ação para 2025. O encontro contou com a participação de representantes da Secretaria de Turismo (Setur), do Poder Executivo, do Legislativo, do trade turístico e da sociedade civil.

De acordo com a Setur, o PMT, que serve como um guia para o desenvolvimento sustentável do Turismo no município, foi construído de forma participativa, envolvendo diferentes setores da sociedade. Durante a reunião, houve um alinhamento sobre as ações que estão em andamento e a priorização de novos projetos dentro do planejamento estratégico da pasta.

Um dos principais pontos discutidos foi a necessidade de tornar o PMT um projeto de lei. Atendendo a uma demanda da sociedade e dos conselheiros, a Secretaria de Turismo se comprometeu a tomar as providências necessárias para que o PMT seja oficializado, garantindo sua continuidade e efetividade a longo prazo.

“A implantação do PMT é considerada uma grande conquista para o município, pois estabelece diretrizes para o crescimento ordenado e sustentável do setor. A construção desse plano teve início em 2006, com o primeiro inventário da oferta turística, e foi concluída em março de 2023. Sua formulação contou com ampla participação de diversos segmentos da sociedade, incluindo comunidades tradicionais, que desempenham um papel fundamental na identidade turística da região”, finalizou o secretário adjunto da pasta, Rodrigo Andrade.