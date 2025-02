Prefeitura de Sorocaba e Detran-SP realizam blitz educativa de trânsito no Alto da Boa Vista – Agência de Notícias

Os agentes do setor de Educação para o Trânsito, pertencente à Secretaria de Mobilidade (Semob), ligada à Prefeitura de Sorocaba, e uma equipe do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) realizaram, na manhã desta quinta-feira (13), uma blitz educativa sobre os cuidados no trânsito. A ação aconteceu na Avenida Eng. Carlos Reinaldo Mendes, em frente ao Teatro Municipal “Teotônio Vilela”, no Alto da Boa Vista, Zona Leste da cidade.

Ao todo, 161 motoristas e motociclistas foram abordados e receberam um kit contendo folhetos explicativos, com dicas de segurança no trânsito, mais um etilômetro descartável, para que a pessoa faça o teste, caso tenha ingerido bebida alcoólica antes de dirigir.

Além disso, o material também alerta sobre os riscos de dirigir acima do limite de velocidade ou manuseando o celular. Outra orientação é quanto ao respeito ao pedestre que cruza a via pela faixa de segurança.

“É muito importante lembrar e conscientizar a população sobre as prudências que todos precisam ter no trânsito. São muitas vidas envolvidas e que devem ser respeitadas, para um trânsito mais seguro e de qualidade”, disse o agente Alex Góis, que integra a equipe de Educação para o Trânsito da Semob.

A Semob mantém uma programação continua de ações educativas e de conscientização de motoristas, motociclistas, ciclistas e pedestres, no combate a acidentes de trânsito. Em 2024, cerca de 155 mil pessoas foram impactadas, em 504 ações desse tipo. Para este mês de fevereiro, a Semob programou 41 ações educativas de trânsito, com 17 temáticas diferentes, todas gratuitas.

Por exemplo, na sexta-feira (14) estão programadas duas atividades. Haverá “Aluno Seguro”, com entrega de material educativo das 11h30 às 13h, em frente ao Colégio Renascer (Jardim Guarujá), e “Pedale Seguro”, com orientações a ciclistas, das 17h às 19h, na Avenida Do Aguirre, próximo ao Terminal São Paulo. A programação completa, com locais e horários, pode ser conferida nas mídias sociais da Prefeitura de Sorocaba (@prefeituradesorocaba.

A Semob também realiza palestras e teatro nas escolas, voltados à educação para o trânsito. O agendamento pode ser feito pelo site da Urbes (https://www.urbes.com.br), clicando em “Ouvidoria” e, depois, em “Educação para o Transito”. Navegando em “Abrir Manifestação”, é possível ter acesso ao formulário para preenchimento.