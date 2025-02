Ponte do bairro Perequê-Mirim está em fase de concretagem de base – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A obra da ponte que liga a Estrada do Palhal à rua João Rufino Cordeiro, no bairro Perequê-Mirim, está em fase de concretagem da base. A construção tem como objetivo facilitar o acesso de moradores e turistas às regiões do fundo e da parte alta do bairro.

A colocação de concreto na base teve início na quinta-feira, 13, e marca um passo essencial na estruturação da obra, cuja previsão de conclusão é de oito meses. A ponte contará com 12 metros de comprimento e 4,5 metros de largura, sendo três metros destinados ao trânsito de veículos. O projeto prevê a passagem de todos os tipos de veículo, como carros e caminhões, além da travessia de pedestres – o que representa um avanço, uma vez que, anteriormente, a passagem pelo local era uma exclusividade de ciclistas e pedestres.

O assessor do diretor de Gestão e Projetos, Fernando Neumann, destacou a importância de manter a comunidade informada sobre o andamento dos trabalhos. “É fundamental apresentar cada etapa da obra para que a população acompanhe o progresso”, afirmou.