ONDE ASSISTIR Real Valladolid x Sevilla AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (15/02)

A partida entre Real Valladolid x Sevilla acontece HOJE (15/02), às 11h15 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Real que buscar os três pontos em seus domínios.

veja também

Prévia: Real Valladolid x Sevilla – Análise, Escalações e Palpite

O Real Valladolid enfrenta o Sevilla neste domingo (16), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio Municipal José Zorrilla, em jogo válido pela 24ª rodada de La Liga. O time da casa luta para evitar o rebaixamento, enquanto os visitantes buscam se recuperar após uma dura derrota para o Barcelona.

Análise das Equipes

Real Valladolid

O Valladolid vive uma temporada desafiadora e ocupa a última posição na tabela, somando apenas 15 pontos em 23 jogos. A equipe tem o pior ataque do campeonato, com apenas 15 gols marcados, e a defesa mais vazada, sofrendo 48 gols.

O técnico Diego Cocca enfrenta grande pressão após quatro derrotas seguidas contra Espanyol, Real Madrid, Villarreal e Rayo Vallecano. No entanto, jogando em casa, o Valladolid se mostra mais competitivo, tendo conquistado 12 dos seus 15 pontos como mandante. O histórico contra o Sevilla, porém, não é animador, com derrotas nas últimas duas partidas entre as equipes.

Sevilla

O Sevilla também não faz uma campanha convincente, ocupando a 13ª colocação com 28 pontos. A goleada por 4 a 1 sofrida diante do Barcelona na última rodada interrompeu uma sequência invicta da equipe sob o comando de García Pimienta.

A temporada passada já havia sido abaixo das expectativas, com o time terminando em 14º lugar, sua pior classificação desde o rebaixamento em 1999-2000. O desempenho como visitante preocupa: apenas duas vitórias em 11 partidas fora de casa. Ainda assim, o Valladolid, que marcou apenas sete gols como mandante, pode oferecer menos resistência ao Sevilla nesta rodada.

Prováveis Escalações

Real Valladolid: Hein; Candela, Aidoo, J. Sanchez, Torres; Perez, Chuky, Nikitscher, Martin, Tuhami; Latasa.

Desfalques: Raul Moro (lesão na clavícula), Marcos Andre (suspenso).

Sevilla: Nyland; Carmona, Gudelj, Salas, Pedrosa; Agoume, Sow; Lukebakio, Saul, Vargas; Romero.

Desfalques: Loic Bade (suspenso), Tanguy Nianzou, Albert Sambi Lokonga, Joan Jordan e Akor Adams (lesões).

Palpite e Prognóstico

O Sevilla entra com leve favoritismo devido ao momento mais sólido na temporada e à fragilidade defensiva do Valladolid. Contudo, o time visitante tem dificuldades jogando fora de casa e pode encontrar um adversário batalhador até o fim. O equilíbrio recente entre as equipes indica um confronto disputado.

Palpite: Real Valladolid 0x1 Sevilla

Onde assistir?

A partida entre Osasuna e Real Madrid será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo streaming Star+.

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

Tags #girona #laliga #realmadrid #barcelona #betis #palpites