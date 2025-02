ONDE ASSISTIR Osasuna x Real Madrid AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (15/02)

A partida entre Osasuna x Real Madrid acontece HOJE (09/02), às 11h15 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Osasuna que buscar os três pontos em seus domínios.

Osasuna x Real Madrid: Prévia, Escalações e Palpite

Osasuna e Real Madrid se enfrentam neste sábado (15), às 11h15 (horário de Brasília), no Estádio El Sadar, pela 24ª rodada de La Liga. O time merengue busca retomar o caminho das vitórias no campeonato espanhol após tropeços recentes, enquanto os donos da casa tentam surpreender e se aproximar da zona de classificação para competições europeias.

Situação das equipes

O Osasuna chega para a partida ocupando a 9ª posição na tabela, com 31 pontos em 23 jogos. A equipe vem de um empate dramático por 1 a 1 contra o Mallorca, resultado que manteve sua invencibilidade nos últimos quatro jogos da competição. Com um desempenho sólido em casa, o time de Pamplona espera fazer frente ao líder do campeonato.

O Real Madrid, por outro lado, lidera La Liga com 50 pontos, apenas um à frente do Atlético de Madrid e dois do Barcelona. Após uma grande vitória sobre o Manchester City por 3 a 2 na Champions League, os merengues precisam se recuperar no torneio nacional, pois não vencem há dois jogos: perderam para o Espanyol (1-0) e empataram com o Atlético de Madrid (1-1).

Retrospecto do confronto

O histórico recente favorece amplamente o Real Madrid. Os blancos venceram os últimos cinco encontros contra o Osasuna, incluindo uma goleada de 4 a 0 no primeiro turno da temporada, disputado no Santiago Bernabéu.

No entanto, o Osasuna costuma dificultar a vida dos gigantes espanhóis quando joga em casa, e sua boa fase pode ser um obstáculo para o time de Carlo Ancelotti.

Prováveis escalações

Osasuna:

Sergio Herrera; Areso, Herrando, Catena, Cruz; Rubén García, Moncayola, Torro, Oroz, Zaragoza; Budimir.

Desfalques: Raúl García (lesão no tornozelo) e Enzo Boyomo (suspenso).

Real Madrid:

Courtois; Valverde, Tchouaméni, Asencio, Mendy; Camavinga, Ceballos; Rodrygo, Bellingham, Vinícius Jr; Mbappé.

Desfalques: Lucas Vázquez, David Alaba, Antonio Rüdiger, Éder Militão e Dani Carvajal (lesionados).

Palpite e análise

Apesar da boa fase do Osasuna, o Real Madrid entra como favorito, mesmo jogando fora de casa. A equipe de Ancelotti precisa da vitória para se manter na liderança e conta com um trio ofensivo perigoso formado por Vinícius Jr., Mbappé e Bellingham.

Palpite: Osasuna 1-2 Real Madrid – Jogo equilibrado, mas com a qualidade individual do Real Madrid fazendo a diferença no segundo tempo.

Onde assistir?

A partida entre Osasuna e Real Madrid será transmitida ao vivo no Brasil pelos canais ESPN e pelo streaming Star+.

