ONDE ASSISTIR Atlético de Madrid x Celta de Vigo AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (15/02)

A partida entre Atlético de Madrid x Celta de Vigo acontece HOJE (15/02), às 17h30 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25.

Prévia: Atlético de Madrid x Celta de Vigo – Análise, Escalações e Palpite

O Atlético de Madrid recebe o Celta de Vigo neste sábado (15), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Cívitas Metropolitano, pela 24ª rodada de La Liga. A equipe de Diego Simeone busca retomar o caminho das vitórias para seguir na briga pelo título, enquanto o Celta tenta surpreender para se aproximar da parte superior da tabela.

Momento das Equipes

Atlético de Madrid

O Atlético de Madrid empatou por 1 a 1 com o Real Madrid no clássico da última rodada e agora ocupa a segunda posição na La Liga, com 49 pontos, apenas um atrás do líder merengue. A equipe de Simeone tem o melhor sistema defensivo da competição, sofrendo apenas 15 gols em 23 partidas.

Jogando em casa, os Colchoneros são praticamente imbatíveis nesta temporada. Em 12 jogos no Cívitas Metropolitano, conquistaram 30 pontos e ainda não perderam. Além disso, o histórico recente contra o Celta é amplamente favorável: são sete vitórias consecutivas contra o time galego na La Liga, incluindo o triunfo por 1 a 0 no primeiro turno.

Celta de Vigo

O Celta de Vigo chega embalado por uma virada emocionante sobre o Real Betis na última rodada, vencendo por 3 a 2. A equipe de Claudio Giráldez ocupa a 12ª posição na tabela com 28 pontos e ainda sonha com uma vaga nas competições europeias.

Mesmo sendo um time ofensivamente produtivo, com 34 gols marcados, o Celta sofre defensivamente e já foi vazado 37 vezes – a terceira pior marca da liga. Para piorar, o retrospecto contra o Atlético de Madrid fora de casa é desanimador: os galegos não vencem no Metropolitano desde junho de 2007.

Prováveis Escalações

Atlético de Madrid:

Oblak; Llorente, Giménez, Lenglet, Galán; De Paul, Barrios, Simeone, Lino; Griezmann, Álvarez.

Celta de Vigo:

Guaita; J. Rodríguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Beltrán, Sotelo, Álvarez; Aspas, Duran, Swedberg.

Palpite e Prognóstico

O Celta tem qualidade ofensiva para incomodar, mas o Atlético de Madrid vive grande fase e deve dominar a partida. Jogando em casa e brigando pelo título, os Colchoneros são amplamente favoritos.

Palpite: Atlético de Madrid 2×0 Celta de Vigo

Onde assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

