Obras de revitalização da Piscina Municipal entram na fase final – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A piscina municipal de Ubatuba passou por uma revitalização durante o período de férias, visando oferecer mais conforto e segurança aos atletas e alunos da escolinha de natação, que utilizam o local.

A reforma incluiu melhorias estruturais na piscina, além da instalação de novas duchas e modernização nas escadas beneficiando, especialmente, os atletas da melhor idade. A casa de máquinas também foi reformada e mudou de local, ficando na mesma altura da piscina.

O secretário de Esportes e Lazer, Saulo Souza, destacou a importância das obras. “A última reforma desse tipo foi em 2007. A escada não tinha acessibilidade e, como trabalhamos com muitas pessoas da melhor idade na hidroginástica, havia um grande risco de quedas e acidentes. Fizemos essa reforma para melhorar isso, deixando tudo no nível da piscina, sem necessidade de descer escadas”, informou Saulo.

O secretário ainda comentou que todos os aquecedores foram arrumados e que será adquirido mais um, por meio de emenda parlamentar impositiva. “Estamos ajustando as bombas e a previsão é fazer a inauguração depois do Carnaval. Agora, o próximo passo é reformar os banheiros ou construir um vestiário novo”, finalizou.

A reinauguração do espaço está prevista para o dia 10 de março.