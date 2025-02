Mostra “Arte em Fluxo” é atração gratuita no Pátio Cianê Shopping a partir de sexta-feira (14) – Agência de Notícias

A população pode conferir, a partir desta sexta-feira (14), a exposição “Arte em Fluxo”, com 21 telas produzidas por alunas do ateliê Conceição Matos, todos na técnica óleo sobre tela, no Pátio Cianê Shopping, no Centro de Sorocaba. A mostra gratuita poderá ser vista no Bloco B do empreendimento, no Piso 1, até o dia 30 de março.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), com o apoio do shopping, a exposição tem como objetivo levar a arte sempre para perto da população sorocabana e valorizar os artistas locais.

Na exposição “Arte em fluxo”, o ateliê Conceição Matos convidou suas alunas Avany Castanheira, Cleusa Bersi, Larissa Proença e Maria Eunice para entrar no fluxo das cores, das formas e impressões, por meio da pintura em tela. Cada convidada possui uma sintonia e uma relação com a arte que, durante as aulas, se traduzem em belos trabalhos realizados com sensibilidade e paixão.

Na mostra, o visitante poderá conferir como cada artista convidada conta um pouco da sua história, através das escolhas dos temas que se propõem a realizar, das técnicas escolhidas e das cores empregadas. Cada quadro é único e carrega em si o sentimento, a emoção e a energia nele depositada.

Situado na Vila Santana, o ateliê Conceição Matos completa 15 anos de atividades, com aulas de pintura e tela e desenho artístico, com o intuito de promover formação artística e incentivar novos talentos.

Natural de São Paulo (SP), Conceição Matos veio ainda nova com sua família para morar em Sorocaba, onde reside até hoje e ministra aulas em seu ateliê. Desde cedo, manifestou grande interesse por desenho e pintura, mas foi como apresentadora de um programa da TV Metropolitana, em que entrevistava artistas plásticos da cidade e da região, que seu gosto pela pintura tornou-se paixão, dedicando-lhe toda a sua inspiração.

Formada pela Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Sorocaba, é pós-graduada em Psicopedagogia pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e em Curadoria Artística pelo Museu de Arte Moderna (MAM), de São Paulo, com Felipe Chaimovik. A artista está catalogada pelo New Circle International Artist Register (Miami) e pela Domani (São Paulo). É também membro da Academia Brasileira de Arte, Cultura, e História e da Abarte (Associação Brasileira de Arte de São Paulo).

“Arte em Fluxo” poderá ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.