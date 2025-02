Mogi x Franca ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS NBB HOJE (15/02)

A partida do Novo Basquete Brasil, edição de 2024/2025 começou em início de novembro. A competição foi encerrada em março de 2021, na última temporada e não teve, nem mesmo, final. Nesta temporada, a partida entre Mogi x Franca hoje, HOJE (15) as 20 hs tem como mandante do jogo é o Mogi time do confronto. O NBB é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Comunicado sobre transmissão do NBB

Mogi x Franca: Onde Assistir e Análise do Confronto pelo NBB 2024/2025

Neste sábado, 15 de fevereiro de 2025, Mogi e Franca se enfrentam em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB) 2024/2025. O duelo acontece no Ginásio Hugo Ramos, em Mogi das Cruzes, e tem início às 20h (horário de Brasília).

A partida promete ser um grande teste para ambas as equipes, com o Mogi tentando se recuperar na competição e o Franca buscando manter a regularidade para seguir na parte alta da tabela.

Situação das Equipes no NBB 2024/2025

O Mogi vem de uma sequência irregular e ocupa atualmente a 13ª posição na tabela, com 10 vitórias e 14 derrotas. Jogando em casa, a equipe paulista tenta se reerguer e somar pontos importantes para sonhar com uma vaga nos playoffs.

Já o Franca, atual campeão do NBB, segue forte na competição e ocupa o 3º lugar, com 18 vitórias e 6 derrotas. A equipe francana chega embalada após bons resultados na Liga dos Campeões das Américas e quer manter a boa fase no torneio nacional.

Últimos Confrontos

No último duelo entre as equipes pelo NBB, realizado em 6 de novembro de 2024, o Franca venceu o Mogi por 77 a 68 em casa. O histórico recente também favorece Franca, que venceu os últimos cinco encontros contra o time mogiano.

Confira os últimos resultados:

📅 06/11/2024 – Franca 77×68 Mogi (NBB)

📅 22/04/2024 – Franca 97×57 Mogi (NBB)

📅 18/04/2024 – Mogi 66×78 Franca (NBB)

📅 03/04/2024 – Franca 73×69 Mogi (NBB)

📅 21/12/2023 – Mogi 64×75 Franca (NBB)

Onde Assistir Mogi x Franca Ao Vivo

O confronto entre Mogi e Franca terá transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB. Para assistir, basta acessar o canal oficial da liga na plataforma de vídeos. Algumas casas de apostas também oferecem streaming para seus clientes que tenham saldo na conta ou tenham realizado uma aposta recente.

🔹 Plataforma: YouTube (canal oficial do NBB)

🔹 Horário: 20h (de Brasília)

🔹 Local: Ginásio Hugo Ramos, Mogi das Cruzes

Odds e Palpites para Mogi x Franca

As casas de apostas indicam o Franca como favorito, refletindo a superioridade da equipe na competição e no retrospecto recente.

Odds para o jogo (sujeitas a alterações):

🏀 Betano: Mogi (6.10) | Franca (1.12)

🏀 Bet365: Mogi (4.50) | Franca (1.17)

🏀 EstrelaBet: Mogi (5.00) | Franca (1.14)

Palpite: A tendência é de uma vitória do Franca, mas o Mogi pode dificultar o jogo atuando em casa. Um handicap positivo para Mogi pode ser uma opção interessante para apostas.

Destaques do Jogo

Mogi: Contará com o apoio da torcida e aposta em sua defesa para tentar surpreender o Franca.

Contará com o apoio da torcida e aposta em sua defesa para tentar surpreender o Franca. Franca: Vem embalado e tem um elenco mais qualificado, com destaques como Lucas Dias e Georginho.

Vem embalado e tem um elenco mais qualificado, com destaques como Lucas Dias e Georginho. Expectativa: O jogo pode começar equilibrado, mas Franca tem maior favoritismo pelo histórico recente e fase na temporada.

Com um duelo que promete muita emoção, Mogi e Franca entram em quadra buscando a vitória para seguir bem na competição. Fique ligado e acompanhe todas as informações do NBB 2024/2025!