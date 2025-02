João Pessoa é o grande destaque de venda da operadora CVC Corp no Brasil

João Pessoa foi aclamada, nesta sexta-feira (14), como o grande destaque de vendas pelos agentes de viagens da CVC Corp, no Brasil. A Paraíba foi o estado que registrou maior crescimento de vendas no período de 2019 a 2024, conforme divulgou a operadora. Os dados apontam o crescimento sustentável do turismo paraibano, resultado das ações que a Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Governo do Estado e o trade turístico, vem desenvolvendo ao longo desses últimos anos. Atualmente, a capital paraibana se notabilizou como a ‘queridinha’ do Brasil, de acordo com as declarações dos próprios agentes de viagens de todo o País.

As informações foram feitas durante a Convenção Anual de Vendas da CVC Corp, que está acontecendo desde quinta-feira (13) até a próxima segunda-feira (17), no Centro de Convenções do Anhembi, em São Paulo. O evento reúne mais de 1,8 mil agentes de viagens de todo o Brasil ávidos por conhecer novos roteiros e fazendo imersão em destinos prioritários da operadora, como João Pessoa.

De acordo com o secretário de Turismo, Vitor Hugo, a capital paraibana tem atingido um status no mercado turístico nacional que poucos imaginavam que iria chegar. Ele destaca a decisão do prefeito Cícero Lucena, de priorizar ações no segmento turístico, como um divisor de águas para esse crescimento.

“Sempre se comentava que João Pessoa seria a ‘bola da vez’ no turismo, mas essa tese nunca saia do papel, de fato. Agora, os números reforçam o acerto nos investimentos que a prefeitura tem feito na área nos últimos anos, e ainda temos uma série de projetos e ações a serem desenvolvidas e que tornarão a cidade ainda mais competitiva, ainda mais atrativa para os turistas”, avalia Vitor Hugo.

Além dos dados divulgados pela CVC, algumas frases ditas por executivos da operadora durante a convenção revelam diferenciais que João Pessoa tem oferecido aos turistas. O fundador da operadora, Guilherme Paulus, por exemplo, afirmou que “cada pedacinho do Brasil tem a marca CVC”. Já o vice-presidente B2C da CVC Corp, Emerson Belan, afirmou que “as pessoas estão buscando mais lugares novos do que repetindo lugares. Isso mudou toda a nossa estratégia”.

Na opinião de Vitor Hugo, as duas frases confirmam as ações assertivas da prefeitura, como apostar na parceria com a CVC nas estratégias de promoção e realização de capacitação dos agentes de viagens e ainda promovendo famtours, bem como tornando a cidade ainda mais atraente, com projetos que envolvem diversas secretarias municipais nesse projeto. “João Pessoa tem sido um case nesse sentido, se transformando em uma cidade mais humana, mais cidadã, com ações que a tornam mais acessível, com melhor mobilidade, mais segurança, mais limpa e, principalmente, mais inclusiva”, pontua o secretário.

Durante a convenção da CVC Corp, a Secretaria de Turismo também está divulgando os roteiros de João Pessoa para os agentes de viagens no estande instalado no Centro de Convenções paulista. Estão sendo passadas informações e tirando dúvidas dos profissionais, além de haver distribuição de brindes. Conforme Mauro Roballo, diretor de Marketing da Setur-JP, o movimento tem sido intenso, com muitos agentes de viagens procurando mais informações sobre a cidade. Executivos de vendas dos hotéis filiados à ABIH-PB (Associação Brasileira da Indústria Hoteleira) estão trabalhando em parceria com a secretaria no espaço.