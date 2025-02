Investimentos de R$ 76 milhões do Governo do MS ampliam estrutura e desenvolvimento da região do Pantanal

Obras estruturantes que beneficiam a população que vive no Pantanal sul-mato-grossense, com aportes que ultrapassam R$ 54,1 milhões, foram entregues e anunciadas em Corumbá pelo Governo de Mato Grosso do Sul na quinta-feira (13). Pouco antes foram entregues 316 ligações domiciliares de esgoto e formalizada a autorização para início da obra de pavimentação e drenagem na vizinha Ladário. Estes investimentos do Governo do Estado na região somam R$ 76,6 milhões.

O governador Eduardo Riedel participou da solenidade que formalizou as entregas das obras nos dois municípios. Na agenda corumbaense, o chefe do Executivo lembrou de outras ações estaduais que resultam na melhoria da vida dos cidadãos sul-mato-grossenses, more ele em qualquer um dos 79 municípios do Estado.

“Investimentos em infraestrutura tem o propósito de atender as pessoas. As demandas são muitas e o Estado tem que traduzir todo esse momento de crescimento em bem-estar das pessoas. Quando a gente fala de crescer sem deixar ninguém para trás, é o papel do Estado”, disse Riedel sobre as obras de infraestrutura.

As obras entregues foram de restauração asfáltica no Bairro Guatós, construção de cinco pontes de madeira na rodovia de acesso ao Porto Rolon, sobres os corrichos Areião e do Saran, e sobre vazantes da MS-195, e pontes de concreto sobre a vazante da Margarida e Córrego Mutum – acesso ao distrito de Porto Esperança.

Também foi entregue a execução de rede coletora de esgoto e 556 ligações domiciliares nos bairros Santos Dumond, Aeroporto e Centro, além de outras 1.017 ligações nos bairros Universitário (Vila Mamona) e Cristo Redentor (Conjunto Cravo Vermelho), e a reforma da passarela do Presídio Feminino e Masculino.

“Nós estamos estruturando o município em diversas aéreas e estamos recebendo o apoio do Governo do Estado”, disse o prefeito Gabriel de Oliveira.

Ainda no Centro de Convenções do Pantanal Miguel Gomez também foram assinadas as autorizações para licitação da obra de implantação do Aeroporto no Pantanal da Nhecolândia, com investimento superior a R$ 17,4 milhões como parte do MS Ativo – Municipalismo e para a contratação de projeto de implantação do aeródromo do Porto São Pedro no Pantanal.

“Temos que trabalhar com foco, prioridade, e é isso que a gente encontrou aqui em Corumbá nessa gestão. O Governo do Estado tem obrigação de liderar esse processo junto às suas áreas de atuação e dar resposta para a população. Estamos tranquilos em relação a esses investimentos nas pistas, pela necessidade de todas as áreas, produtores, turistas e logística de combate aos incêndios que já tem planejamento, e estamos atuando”, disse Riedel.

O evento reuniu também os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Marcelo Miranda (Setesc), a senadora Soraya Thronicke, o deputado federal Geraldo Resende, os deputados estaduais Gerson Claro (presidente da ALEMS), Mara Caseiro, Pedrossian Neto e Paulo Duarte, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm



