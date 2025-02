IFSP seleciona estagiário para a área administrativa  – IFSP

Podem se candidatar estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão Pública; inscrições até 23/02

O IFSP publicou o Edital n.º 14/2025, por meio do qual selecionará estagiário para atuar na Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP). Está sendo ofertada uma vaga, voltada para Pessoa com Deficiência (PCD), voltada para alunos matriculados em curso superior de Administração, Ciências Contábeis, Direito e Gestão Pública.

Para concorrer à seleção, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos e estar matriculado em curso compatível com o nível e a área da vaga. Tanto estudantes do IFSP quanto de outras instituições de ensino podem participar.

O candidato deve ter disponibilidade para atuar 20 ou 30 horas por semana, em regime de trabalho híbrido (presencial e remoto). Valor da bolsa-estágio varia de acordo com a carga horária, podendo ser de R$ 787,98 ou R$ 1.125,69.

A inscrição é gratuita e poderá ser realizada até o dia 23 de fevereiro no site da Universidade Patativa.

A seleção será realizada em duas etapas: uma prova objetiva online (de caráter eliminatório e classificatório) e análise documental. A prova será composta de 30 questões de múltipla escolha. As provas serão disponibilizadas no sistema Universidade Patativa no dia 26 de fevereiro.

Para mais informações acesse o edital e a página da seleção.