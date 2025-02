IFSP divulga Guia de Análise e Interpretação de Indicadores da Rede Federal – IFSP

O documento foi elaborado pelo Conif

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP) anuncia o lançamento do Guia de Análise e Interpretação de Indicadores da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, elaborado pelo Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). O documento visa apoiar gestores, servidores e a comunidade acadêmica na compreensão e no uso estratégico dos indicadores educacionais e administrativos da Rede Federal.

O guia foi desenvolvido pelo Fórum de Desenvolvimento Institucional do Conif com o objetivo promover o nivelamento de conhecimento dos gestores sobre os indicadores institucionais da Rede Federal, bem como a compreensão de sua coleta, análise e interpretação.

Com uma linguagem clara e acessível, o guia tem o objetivo de reduzir falhas no processo de monitoramento e distorções na avaliação dos indicadores, além de apresentar possibilidades de uso desses dados na elaboração de políticas e tomada de decisões.

O pró-reitor de Desenvolvimento Institucional do IFSP, Bruno Luz, um dos colaboradores da comissão organizadora do documento, destaca a importância do Guia para as ações do Instituto. Segundo ele, a análise criteriosa desses indicadores nos permite entender de fato os impactos e a efetividade das políticas públicas desenvolvidas no âmbito da Educação Profissional e Tecnológica. “Esse é um passo importante para disseminar o acesso a esses indicadores, favorecendo a transparência pública e prestação de contas das instituições, bem como permite aos gestores o acompanhamento de seus resultados. É nessa perspectiva que o Fórum de Desenvolvimento Institucional (FDI), do Conif, atua e colabora com as reitoras e os reitores no monitoramento e no desenvolvimento da Rede Federal”, explica.

Acesse o Guia de Análise e Interpretação de Indicadores da Rede Federal.

Sobre o Conif

O Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) é formado por 41 instituições – 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e o Colégio Pedro II.

Trata-se de uma instância de discussão, proposição e promoção de políticas de desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação. O Conselho atua no debate e na defesa da educação pública, gratuita e de excelência.

Monitoramento institucional

Confira outras publicações do IFSP relacionadas ao monitoramento institucional em página gerenciada pelo Núcleo de Inteligência e Sustentabilidade (NIS).