Horóscopo do Dia de Hoje Previsões dos astros, cor e número da sorte do seu signo, Domingo (16/02/2025)

A seguir, confira o horóscopo diário por signo com o seu número da sorte e a cor que promete inspirar seu dia:

Horóscopo do Dia – Domingo, 16 de fevereiro de 2025

Áries (21/03 – 19/04)

O dia pede equilíbrio entre diversão e descanso. Aproveite para estar com quem ama e fortalecer laços afetivos. Cuidado com impulsividade nas palavras.

Número da sorte: 25

Cor: Vermelho

Touro (20/04 – 20/05)

Um domingo tranquilo e confortável, perfeito para aproveitar momentos de paz. No amor, uma conversa sincera pode aproximar ainda mais você e seu parceiro(a).

Número da sorte: 42

Cor: Verde

Gêmeos (21/05 – 20/06)

O dia traz oportunidades para expandir horizontes e conhecer gente nova. Boa fase para romances leves e descontraídos.

Número da sorte: 88

Cor: Amarelo

Câncer (21/06 – 22/07)

Domingo de reflexão e conexão com suas emoções. Priorize atividades que tragam bem-estar. No amor, valorize gestos de carinho e atenção.

Número da sorte: 33

Cor: Branco

Leão (23/07 – 22/08)

Seu carisma estará em alta! Aproveite para socializar e viver momentos alegres. No amor, encontros inesperados podem surpreender.

Número da sorte: 59

Cor: Dourado

Virgem (23/08 – 22/09)

O dia pede organização e planejamento. Aproveite para cuidar de si e do seu espaço. No romance, busque mais leveza e menos cobrança.

Número da sorte: 12

Cor: Azul

Libra (23/09 – 22/10)

Domingo de harmonia e conexão com quem faz bem ao seu coração. No amor, dia ideal para declarações e momentos românticos.

Número da sorte: 77

Cor: Rosa

Escorpião (23/10 – 21/11)

O dia será intenso e cheio de emoções. Aproveite para resolver pendências e se libertar do que não faz mais sentido. No amor, um reencontro pode mexer com você.

Número da sorte: 66

Cor: Preto

Sagitário (22/11 – 21/12)

Aventura e diversão marcam o seu domingo! Aproveite para explorar novos lugares ou atividades. No amor, ouse mais e evite a monotonia.

Número da sorte: 98

Cor: Laranja

Capricórnio (22/12 – 19/01)

Dia ideal para relaxar e se desconectar do trabalho. No amor, mostre seus sentimentos sem medo. Pequenos gestos farão toda a diferença.

Número da sorte: 51

Cor: Cinza

Aquário (20/01 – 18/02)

Criatividade e inovação estarão em alta. Explore novas ideias e busque momentos de lazer. No romance, um encontro inesperado pode despertar interesse.

Número da sorte: 84

Cor: Roxo

Peixes (19/02 – 20/03)

Intuição aguçada e emoções profundas. Aproveite o dia para se reconectar com suas paixões. No amor, um momento especial pode trazer mais cumplicidade.

Número da sorte: 39

Cor: Prata

