Governo de MS avança com infraestrutura em Ladário e leva qualidade de vida à população – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com mais de R$ 22,5 milhões de investimentos em obras de infraestrutura em Ladário, o Governo de Mato Grosso do Sul entregou nesta quinta-feira (13) 316 ligações domiciliares de esgoto e ainda formalizou a autorização para o início da obra de pavimentação e drenagem em diversos bairros do município.

O governador Eduardo Riedel participou da solenidade de entrega da obra de saneamento realizada como parte do Programa Avançar Cidades, que recebeu mais de R$ 5,7 milhões em investimentos.

“Meu compromisso é melhorar o nível de saneamento e pavimentação dos municípios. E não fazemos pavimentação sem drenagem. Estamos estruturando os municípios e organizando os projetos e e demandas de casa um”, disse Riedel.

A Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul), concessionária dos serviços de água tratada e esgotamento sanitário, tem previsão de investir mais de R$ 900 milhões nos próximos cinco anos, como parte da meta do novo marco legal do saneamento, que estabelece a universalização dos serviços até 2033.

O trabalho vai beneficiar a população dos 68 municípios atendidos, para melhorar os índices de saneamento básico e também contribuir para a preservação ambiental. Antecipar a meta de universalização é uma determinação do governador Eduardo Riedel, cuja gestão tem priorizado iniciativas municipalistas e destacado a importância de Mato Grosso do Sul como estado modelo em saneamento e em vários setores da administração pública.

“O Governo do Estado disponibilizou R$ 55 milhões, considerando outros projetos, só no ano de 2025 para Ladário, algo que nunca aconteceu no nosso município. Quero agradecer ao governador Eduardo Riedel que sempre nos atedendeu”, afirmou o prefeito de Ladário, Munir Sadeq Ramunieh.

MS Ativo

O Governo do Estado também investe mais de R$ 17,1 milhões em pavimentação e drenagem em diversas ruas nos bairros Almirante Tamandaré, Nova Aliança e Alta Floresta, contemplando vias que são linha de ônibus, como parte do programa MS Ativo Municipalismo.

A iniciativa vai melhorar a mobilidade urbana, por atender vias que são linhas de ônibus, e dar mais conforto e segurança para a população. Alunos de diversas escolas ao longo do trajeto também serão beneficiados.

O evento reuniu também os secretários Eduardo Rocha (Casa Civil) e Marcelo Miranda (Setesc), a senadora Soraya Thronicke, os deputados federais Geraldo Resende e Dagoberto Nogueira, os deputados estaduais Gerson Claro, Mara Caseiro e Pedrossian Neto, além de outras autoridades estaduais e municipais.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS

Fotos: Saul Schramm