Funjope apresenta experiência da Tardezinha Inclusiva na Frente Parlamentar do Autismo, em Brasília

O projeto Somos Capazes – Tardezinha Inclusiva, criado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), pode embasar a criação de uma agenda voltada para crianças autistas. Nesta quinta-feira (13), o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, a convite da Frente Parlamentar do Autismo, apresentou, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a experiência da iniciativa realizada na Capital paraibana há três anos.

“Foi com imenso prazer que eu estive aqui na Frente Parlamentar de Direitos da Pessoa com Autismo, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, para apresentar a nossa experiência de inclusão social pela arte e pela cultura que estamos desenvolvendo em João Pessoa há três anos. Aqui pudemos constatar que a matriz de uma política de inclusão desenvolvida pelo prefeito Cícero Lucena está se tornando uma referência nacional”, comemorou Marcus Alves.

E acrescentou: “Pela decisão política do prefeito Cícero Lucena, a Capital está caminhando para se tornar uma cidade verdadeiramente inclusiva. O debate aqui na Câmara se torna importante para nós porque mostra que João Pessoa está se tornando uma referência na política de proteção a pessoas autistas”, acrescentou.

O advogado e presidente do Movimento Orgulho Autista Brasil (Moab), Edilson Barbosa, também ressaltou a importância desse debate. “Estivemos na Frente Parlamentar do Autismo da Câmara Legislativa do Distrito Federal representando o Moab. A participação do Marcus Alves foi importante para falar das políticas públicas implementadas em João Pessoa, na Paraíba. Os presentes ficaram impressionados com o projeto da Tardezinha Inclusiva, da Corrida do Autismo e do atendimento nas escolas”, declarou.

Comitê Gestor 2025 – A apresentação aconteceu durante a primeira reunião técnica do Comitê Gestor 2025, que teve o objetivo de consolidar e construir, conjuntamente, uma agenda de trabalho para ser desenvolvida ao longo do ano. Entre os temas discutidos, o 1º Congresso Internacional de Mães Atípicas, o 2º Seminário Deixa eu Cuidar de Você e a 1ª Jornada de Imersão de Famílias Atípicas (aprendizado, conexão e experiências). Também estiveram na discussão os temas sobre a realização do Eixão das Famílias Atípicas do Distrito Federal, realização de encontros de mães atípicas nos parques do DF, caminhadas ou exposições e o projeto Autistas do Gamão.