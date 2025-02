Fátima do Sul recebe investimentos em pavimentação asfáltica, creche e escola – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O sul do Estado está sendo beneficiado com vários investimentos e, entre as cidades contempladas com novos equipamentos e infraestrutura, está Fátima do Sul. Na área da educação, foi construída uma creche em convênio com a Prefeitura, com recursos da ordem de R$ 1,8 milhoes.

Outros 660 alunos da Escola Estadual Senador Filinto Muller foram beneficiados com a reforma do prédio. Em Fátima do Sul, o governador Eduardo Riedel classificou os investimentos como transformadores.

“Seja nas cidades, nos equipamentos de educação, na infraestrutura básica ou pavimentação de ruas. Sempre reforçamos que queremos ver os municípios avançarem num índice de pavimentação, com saneamento e com drenagem. Isso tem acontecido”, afirmou o governador, que completa.

“Para as pessoas, onde tem oportunidade de emprego, tem renda, tem bem-estar para homens, mulheres e por isso que o Mato Grosso do Sul tem se destacado no cenário nacional”.

Riedel também autorizou nesta sexta-feira (14) o início da pavimentação asfáltica de diversas ruas da cidade, além da pavimentação asfáltica na Usina Fátima do Sul Agro Energética e drenagem de águas pluviais, contenção de erosão na Estrada do Barreirinho e obras de revitalização do Horto Florestal.

Outras cidades

Mais cedo, o governador também visitou Jateí e Vicentina, cidades vizinhas a Fátima do Sul. Lá, ele entregou obras e assinou autorizações diversas. Em Jateí, por exemplo, a soma dos investimentos chegam a R$ 14 milhões – sendo R$ 6,6 milhões para a reforma da Escola Estadual Professora Bernadete. Cerca de 380 estudantes serão beneficiados com as melhorias.

Por fim, foram assinadas ordens de serviço dentro do Programa MS Ativo, para mais duas obras de infraestrutura em estradas rurais e recuperação de vias urbanas. Na área da saúde, o governo estadual investe R$ 1,9 milhão para a construção de uma Unidade Básica de Saúde, em convênio com a prefeitura.

Já em Vicentina, foram R$ 34,5 milhões em melhorias na infraestrutura, educação e saneamento. Uma das obras mais significativas entregues foi a reforma geral com acessibilidade da Escola Estadual Padre José Daniel, beneficiando os 388 alunos do ensino fundamental, médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Também foram entregues pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais do novo acesso à marginal do município. Além disso foram realizado revestimento primário de estradas vicinais: Linha do Barreirinho, Linha do Caraguatá, Linha do Potreirito 1, Linha do Potreirito 2 e Linha Terceira.

Ainda faz parte do pacote de entregas a reforma e ampliação do escritório de atendimento ao cliente da Sanesul. Riedel assinou também ordem de início de serviço para obra de rede coletora de esgoto e construção do Barracão da Feira Central.

A ampliação do sistema de esgotamento sanitário da cidade vai permitir a ligação para 18 novos domicílios, além da construção de uma elevatória de esgoto bruto.

Alexandre Gonzaga, Comunicação do Governo de MS

Fotos: Bruno Rezende