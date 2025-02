Exposição de discos de vinil no Pátio Cianê Shopping narra parte da história do Carnaval no Brasil – Agência de Notícias

Até o dia 15 de março, a população pode conferir a exposição Vitrine de Vinis – “Quando o Carnaval acabar, ainda será Carnaval”, com discos de vinil do colecionador Onildo de Deus Aguiar, no Bloco B do Pátio Cianê Shopping, no Piso 1.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), a mostra gratuita conta com uma seleção de discos de vinil que narram boa parte da história do Carnaval no Brasil.

São discos de escolas de samba do Rio de Janeiro, como Acadêmicos do Salgueiro, Mangueira, Império Serrano, entre tantas outras; trilha sonora do filme franco-brasileiro “Orfeu Negro”, de 1959; marchinhas; trios elétricos; de Jamelão, o grande puxador de sambas-enredo em gravações, entre outros. Os visitantes também poderão baixar e ouvir as músicas antigas de Carnaval, acessando códigos de QR Code que serão colocados na sala de exposição.

Natural de Santos e radicado em Sorocaba, Onildo é pesquisador de Culturas Africanas e foi membro do Nucab (Núcleo de Cultura Afro-Brasileira), da Universidade de Sorocaba (Uniso). Musicólogo, artista plástico e escritor, participou de várias edições da publicação Cadernos Negros – Quilombhoje (SP)

A mostra pode ser conferida de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos, das 12h às 20h. O Pátio Cianê Shopping está localizado na Avenida Afonso Vergueiro, 823, no Centro, ao lado do Terminal Santo Antônio.