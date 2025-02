entenda as cobranças para motoristas – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Ubatuba é conhecida por suas praias paradisíacas e grande fluxo turístico. Com o objetivo de manter a infraestrutura e garantir a preservação ambiental, a cidade adotou o sistema de taxas para veículos de turismo. Atualmente, duas são as principais cobranças em vigor, aplicadas aos veículos que trafegam no município: a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) e a taxa para veículos de Turismo, administrada pela Companhia Municipal de Turismo (Comtur).

Taxa de Preservação Ambiental (TPA)

A TPA foi implementada para minimizar os impactos ambientais causados pelo aumento do número de veículos na cidade, principalmente durante a alta temporada. A taxa é cobrada de veículos que ingressam em Ubatuba e seu valor varia conforme a categoria do automóvel, abrangendo carros de passeio, motocicletas, caminhões e ônibus.

Confira valores e como efetuar o pagamento em: https://www.ecoubatuba.com.br/

Acompanhe o portal da Transparência da TPA: https://www.ubatuba.sp.gov.br/tpa/

Os recursos arrecadados com a TPA são destinados a ações de manutenção e preservação ambiental, como a limpeza das praias, gerenciamento de resíduos e melhoria da infraestrutura urbana. A cobrança é feita de forma automática em pontos de acesso à cidade, utilizando tecnologia de monitoramento veicular.

Taxa para Veículos de Turismo (Ônibus e Vans) – Comtur

Além da TPA, há uma taxa específica para veículos de turismo, como ônibus, micro-ônibus e vans que transportam turistas para Ubatuba. Essa taxa é administrada pela Comtur e tem como objetivo regular o fluxo de veículos de grande porte, evitando impactos negativos no trânsito e na mobilidade urbana.

A cobrança varia conforme o tipo de veículo e o período de permanência na cidade. Os valores arrecadados são utilizados para investimentos em infraestrutura turística, melhorias no trânsito e ações voltadas à organização do turismo receptivo.

Confira os detalhes de valores e pagamento em: https://www.ubatuba.sp.gov.br/destaques/aumtaxacomtur/