de Povoado a Vila – Uma História que Começou Há Séculos! – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

A pedra fundamental que marca o início simbólico da construção de uma nova unidade prisional foi lançada nesta terça-feira (28/5), em Poços de Caldas, no Sul do estado, em um terreno localizado na BR-146, entre a cidade e o município de Andradas. As obras começam no próximo mês. O novo presídio, com capacidade para 628 […]