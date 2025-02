AUTORIZAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 06/2025 – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Em Santos, os pequenos poderão criar as próprias bebidas no Museu do Café; na capital, eles aprendem sobre esportes olímpicos no Catavento O Museu do Futebol, localizado no Estádio do Pacaembu, na capital paulista, reabre as portas nesta sexta-feira, 12 de julho. Fechado para reformas, o […]