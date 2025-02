Union SG x Ajax ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/02)

O jogo entre Union SG x Ajax e acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Veja Também

Preview: Union SG x Ajax – Previsão, Notícias da Equipe e Prováveis Escalações

A Union Saint-Gilloise e o Ajax se enfrentam nesta quinta-feira (13/02/2025), às 14h45 (horário de Brasília), no Stade Joseph Marien, pelo jogo de ida dos playoffs da Liga Europa. Ambas as equipes avançaram para esta fase após campanhas desafiadoras e buscam um lugar nas oitavas de final, onde enfrentarão Lyon ou Eintracht Frankfurt.

Momento das Equipes

Union Saint-Gilloise

A equipe belga garantiu sua vaga nos playoffs após uma campanha irregular na fase de grupos. No último jogo da fase inicial, perdeu para o Rangers por 2 a 1, mas manteve a vaga. Desde então, a Union SG tem mostrado um bom desempenho na liga nacional, vencendo Sint-Truidense e Kortrijk e chegando à terceira posição do Campeonato Belga.

A última vez que o Union SG venceu um jogo de mata-mata em competições da UEFA foi há 66 anos, e a equipe tentará quebrar essa sequência negativa diante do Ajax.

Últimos cinco jogos da Union SG (todas as competições):

✅ Vitória 2-0 vs. Sint-Truidense

✅ Vitória 3-1 vs. Kortrijk

❌ Derrota 1-2 vs. Rangers

✅ Vitória 2-0 vs. Genk

🤝 Empate 1-1 vs. Anderlecht

Ajax

Os holandeses chegam para o confronto embalados por bons resultados na Eredivisie, onde recentemente venceram o Feyenoord e o Fortuna Sittard, assumindo a liderança do campeonato. Na Liga Europa, o Ajax terminou a fase de grupos em 12º lugar, mas garantiu sua vaga nos playoffs ao derrotar o Galatasaray por 2 a 1.

No entanto, o histórico recente do Ajax em mata-matas europeus não é animador: venceu apenas um dos últimos 10 jogos eliminatórios, superando o Bodo/Glimt na Conference League da temporada passada.

Últimos cinco jogos do Ajax (todas as competições):

✅ Vitória 2-0 vs. Fortuna Sittard

✅ Vitória 1-0 vs. Feyenoord

❌ Derrota 0-1 vs. AZ Alkmaar

✅ Vitória 3-1 vs. Heerenveen

❌ Derrota 1-2 vs. PSV Eindhoven

Notícias das Equipes

A Union SG terá o retorno do zagueiro Koki Machida, que cumpriu suspensão, mas ainda não sabe se poderá contar com Sofiane Boufal e Alessio Castro-Montes, ambos em recuperação de lesão. O atacante canadense Promise David foi adicionado ao elenco para a fase eliminatória e pode atuar ao lado de Franjo Ivanovic.

Pelo lado do Ajax, o técnico Francesco Farioli terá que lidar com a ausência do atacante Wout Weghorst, lesionado. Com a saída de Chuba Akpom para o Lille, Brian Brobbey será a única opção ofensiva central. Jordan Henderson, que quase foi para o Monaco, decidiu permanecer e será titular no meio-campo.

Prováveis Escalações

Union SG:

Moris; Mac Allister, Burgess, Leysen; Khalaili, Vanhoutte, Van de Perre, Sadiki, Machida; Promise, Ivanovic

Ajax:

Pasveer; Gaaei, Sutalo, Baas, Hato; Klaassen, Henderson, Taylor; Traore, Brobbey, Berghuis

Palpite e Prognóstico

O Union SG vive uma boa fase e jogará diante de sua torcida, mas o Ajax tem mais experiência em competições europeias e deve se segurar para decidir em casa. Como nenhuma das equipes tem um ataque extremamente prolífico, um empate parece um resultado provável.

Palpite: Union SG 1-1 Ajax

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

Tags:

Champions League, Roma Manchester United Arsenal PSV

#Atalanta #B04