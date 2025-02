Seletivas para os Jogos da Melhor Idade começam nesta terça

Lucas Lemes





A partir desta terça-feira (18), a Prefeitura de São José dos Campos realiza as seletivas para formar as equipes que representarão a cidade nos Jogos da Melhor Idade (JOMI) de 2025. Serão selecionados esportistas com mais de 60 anos de idade para as modalidades de atletismo, tênis de mesa, tênis, damas, xadrez, buraco, dominó, truco e natação.

A primeira seletiva é a do atletismo, nos dias 18 e 20 de fevereiro, a partir das 7h, no Poliesportivo João do Pulo (Avenida Perseu, 180 – Jardim Satélite).

As seletivas são exclusivas para moradores de São José dos Campos e para participar basta comparecer pouco antes do horário marcado, portando documento oficial com foto e comprovante de endereço. É importante usar roupas confortáveis para a prática de exercícios, como tênis, bermuda e camiseta.

Cleyre Lima, supervisora das seletivas, afirma que as ações colaboram para o envelhecimento ativo e fortalece a equipe joseense, campeã regional 12 vezes consecutivas dos Jogos da Melhor Idade.

“Além de incentivar esta faixa etária para a prática esportiva no seu dia a dia, as seletivas oferecem a oportunidade para idosos demonstrarem seus potenciais e qualificar a equipe que representa São José dos Campos nos Jogos da Melhor Idade.”

A fase regional da 27ª edição do JOMI será disputada no período de 30 de abril a 6 de maio. O local ainda não divulgado pelo governo do Estado.

Seletivas JOMI

ATLETISMO (M/F)

18 e 20 de fevereiro

Horário: 7h

Local: Poliesportivo João do Pulo (Avenida Perseu, 180 – Jardim Satélite)

TÊNIS DE MESA (MASCULINO)

21 de fevereiro

Horário: 8h30

Local: Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

TÊNIS DE MESA (FEMININO)

24 de fevereiro

Horário: 8h30

Local: Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

TÊNIS (M/F)

11 e 13 de março

Horário: 10h

Local: Clube de Campo Santa Rita (Avenida Lineu de Moura, sem número, Urbanova)

DAMAS/ XADREZ (M/F)

11 de março

Horário: 8h30

Local: Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

BURACO/ DOMINÓ (M/F)

12/março

Horário: 8h30

Local: Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

TRUCO (M/F)

13 de março

Horário: 8h30

Local: Centro da Juventude (Rua Aurora Pinto da Cunha, 131 – Jardim América)

NATAÇÃO (M/F)

15 de março

Horário: 8h

Local: Casa do Jovem (Avenida Olivo Gomes, 381 – Santana)



