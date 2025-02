Secretaria de Saúde apresenta diretorias para o Comus – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Na última terça-feira, 11, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Ubatuba realizou a primeira apresentação de suas diretorias e setores ao Conselho Municipal de Saúde (COMUS). A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento dos conselheiros e representantes da sociedade civil sobre a estrutura da pasta, contribuindo para a tomada de decisões e deliberações do órgão.

De acordo com a presidente do Comus, Leovigilda Cesar, a apresentação da Secretaria é essencial para qualificar as discussões da plenária. “Ao convidar a SMS para apresentar seus setores, pretende-se que os conselheiros e representantes da sociedade civil tenham informações que possam contribuir para suas tomadas de decisão em relação às deliberações e tratativas nas quais o Conselho tiver de atuar. Conhecer o sistema e sua complexidade nos dá mais suporte para as discussões da plenária”, afirmou.

Nesta primeira reunião, a diretora de Planejamento da Secretaria de Saúde, Sílvia Tenório, foi a convidada para apresentar sua equipe e os setores que compõem a diretoria. Entre eles estão a regulação, núcleo de informações, tecnologia da informação (TI), NEPS, comunicação, faturamento e planejamento estratégico.

A proposta da SMS é que, a cada reunião do Comus, uma nova diretoria seja apresentada, permitindo um panorama detalhado do funcionamento da Secretaria. O próximo setor a ser exposto será a Ouvidoria, que desempenha papel fundamental no acolhimento das demandas da população e na melhoria dos serviços de saúde no município.

Como órgão colegiado, composto por representantes da sociedade civil e do poder público, o Comus contribui para a formulação de políticas de saúde, acompanha a execução de programas e serviços, além de garantir a transparência na aplicação dos recursos.