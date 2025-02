Saúde recebe novos equipamentos para Upa e Núcleo de apoio Oncológico – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

Secretaria de Governança Em abril, o Vicentina Aranha completa 100 anos e o centenário será comemorado durante o ano todo, com diversas atrações. Para abrir a programação cultural, neste domingo (21) a Banda Gestalt se apresenta no palco do Bambuzal, às 10h30. Com mais de 30 anos de carreira, o grupo é formado […]