Saae/Sorocaba amplia Tarifa Social para beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade – Agência de Notícias

As faturas de consumo têm desconto de até 80% para usuários com cadastro atualizado no CadÚnico e BPC

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba está ampliando os critérios da Tarifa Social, seguindo a Resolução ARES-PCJ Nº 592, de 10 de dezembro de 2024. A iniciativa tem como objetivo beneficiar famílias vulneráveis com descontos progressivos nos serviços de água e esgoto.

Agora, famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) ou que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC) podem se qualificar para o benefício. Atualmente, 4.746 famílias são atendidas pela iniciativa municipal, garantindo desconto de até 80% na conta de água e esgoto, mensalmente, conforme o volume de água consumido.

“Quanto menor for o consumo, maior é o desconto em relação à tarifa convencional. A conta de água e esgoto pode ser até cinco vezes mais barata para os consumidores que aderem ao programa social. Enquanto o valor da tarifa residencial para quem gasta até 10 metros cúbicos fica em R$ 38,71, as famílias que aderiram à Tarifa Social pagam R$ 7,74”, exemplifica o diretor-geral do Saae/Sorocaba, Glauco Fogaça.

Confira quem tem direito e como se cadastrar

Para aderir à Tarifa Social, é necessário que o cidadão esteja com o cadastro atualizado há pelo menos seis meses no CADÚnico ou BPC (Benefício de Prestação Continuada), ambos Programas do Governo Federal, com uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo, resida em qualquer bairro da cidade e esteja com o pagamento da conta de água em dia.

Para realizar o cadastro, o interessado deve estar com os documentos previamente digitalizados e acessar o ícone “Tarifa Social Residencial”, disponível no menu de Serviços On-line do site do Saae (https://www.saaesorocaba.com.br/servicos-online/), ou o link direto https://www.saaesorocaba.com.br/tarifa-social-residencial/, para anexar os documentos digitalizados e preencher o formulário.

Além da ferramenta virtual, quem preferir a autarquia dispõe, inclusive, de atendimento presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Unidade Central, localizada no Piso L1, Bloco B, do Pátio Cianê Shopping, na Avenida Doutor Afonso Vergueiro, 823, e das 08h às 17h nas Casas do Cidadão com agendamento prévio (https://www.saaesorocaba.com.br/postos-de-atendimento/)

Mais informações podem ser obtidas em um dos pontos de atendimento e, também, pelos telefones: (15) 3224-5800 e 0800-770-11-95 (gratuito) ou, ainda, pelo e-mail: [email protected].