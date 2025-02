PRP lança cadastro de reserva para projetos voltados às competições científicas e tecnológicas – IFSP

Prazo de submissão ao edital vai até 19 de fevereiro

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP) lançou o Edital PRP 3/2025 com objetivo de formar um cadastro de reserva de projetos de Pesquisa e Inovação aplicados a equipes para participação em competições e mostras e feiras de natureza científica ou tecnológica. O objetivo é utilizar recursos do Programa de Apoio à Ciência e Tecnologia (PACTec), caso se confirmem as Emendas Estaduais destinadas ao Programa.

Caso contemplado, o projeto poderá ter até 3 bolsistas do nível técnico integrado ao médio, pelo período de 10 meses. O prazo de submissão é até o dia 19 de fevereiro. O prazo exíguo se deve ao curto prazo para indicação dos projetos, caso a Emenda Estadual se confirme.

Mais informações, acesse a página do Edital.

O PACTec foi concebido pela PRP e aprovado no Conselho de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (CONPIP). Conta com apoio da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FAI.UFScar). Sabia mais aqui.