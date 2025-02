Projeto Chega Junto da Prefeitura de João Pessoa leva acolhidos para sessão de cinema

Um momento de reintegração social e cultural. Foi o que proporcionou, nesta quarta-feira (12), a Prefeitura de João Pessoa para os acolhidos do projeto Chega Junto, iniciativa gerida pela Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania (Semusb). O grupo fez um passeio até um shopping no Centro da Capital e assistiu ao clássico ‘O Auto da Compadecida 2’. Para muitos, a primeira vez em uma sala de cinema, onde se divertiram e construíam novos laços sociais.

Dudu Soares, secretário de Segurança Urbana e Cidadania, ressaltou que o incentivo ao lazer é uma parte essencial do ‘Chega Junto’, que busca, por meio destas atividades, auxiliar os acolhidos na recuperação da saúde mental e no processo de reintegração social. “A exposição a experiências como a do cinema contribui diretamente para a redução dos danos causados pelo uso de substâncias como o álcool e outras drogas, proporcionando um alívio importante no cotidiano daqueles que antes se encontravam em situação de vulnerabilidade. Agora, eles recebem apoio e incentivos diversos da Prefeitura de João Pessoa”, disse

O grupo estava acompanhado dos profissionais que trabalham no projeto. “Tinha anos que eu não vinha ao cinema. É um momento maravilhoso. Vir ao cinema se torna nostálgico. Nos faz relembrar um pouco de como foi nossa vida antes de tudo. Então, é um momento muito bom na minha vida e eu fico bastante feliz por o Chega Junto estar proporcionando isso a mim e aos meus colegas”, disse um dos acolhidos.

O projeto é uma iniciativa da Prefeitura de João Pessoa e tem como objetivo acolher pessoas em situação de vulnerabilidade social, proporcionando um apoio integral na reconstrução de suas vidas. Atualmente, a Casa Chega Junto atende 12 pessoas, com a missão de resgatá-las e reinseri-las na sociedade de maneira digna, ajudando também na recuperação dos laços familiares.

De acordo com Dudu Soares, momentos como o de assistir a um filme em grupo não só promovem o bem-estar imediato, mas também são fundamentais no fortalecimento de uma rede de apoio que contribui para a reintegração desses acolhidos à sociedade. O programa, ao investir em socialização e lazer, vai além do cuidado individual e se firma como um ponto de apoio coletivo, onde cada pessoa pode encontrar novos caminhos e possibilidades.

“O Chega Junto continua sendo uma resposta importante para quem precisa de apoio para superar desafios e reconstruir sua trajetória, proporcionando mais do que um simples refúgio, uma oportunidade de recomeçar”, concluiu o secretário.