Procon-JP encontra preço da gasolina oscilando entre R$ 6,160 e R$ 6,280 em pesquisa para combustíveis

Em março deste ano foram instaladas as lombadas eletrônicas em nosso Município em onze pontos com o objetivo de redução de velocidade do tráfego nesses locais. Trata-se do Projeto Respeito à Vida do Departamento Estadual de Trânsito e contemplou, após estudos do índice de acidentes, as seguintes localidades para instalação:Avenida Capitão Antônio Joaquim MendesAvenida PainguásAvenida […]