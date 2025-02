PIT abre inscrições para receber novas startups

José Roberto Amaral





Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico

O PIT (Parque de Inovação Tecnológica) abriu as inscrições para seleção de novos empreendedores que possuem startups em fase de concepção ou validação de modelo de negócios.

As inscrições estão abertas até 10 de março, às 12h. O processo é gratuito e não exige CNPJ para participação.

Os interessados podem ter mais informações e detalhes do processo seletivo por meio do edital. Para as inscrições, acesse o link.

O processo seletivo será conduzido de forma híbrida, e os participantes passarão por etapas como: workshop presencial, apresentação de documentação e análise final da banca avaliadora.

O resultado final será divulgado no dia 30 de junho, com início logo em seguida.

O programa é gerenciado pelo Nexus, hub de inovação do PIT, reconhecido como uma das cinco melhores incubadoras de negócios privados do mundo pelo World Benchmark Study 2021-2022 da UBI Global.

O Nexus também é o primeiro hub de inovação do Brasil a atingir o nível máximo de maturidade pela Anprotec (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores).

Oportunidade para startups

Startups de qualquer setor ou em qualquer estágio podem se inscrever, desde que estejam em fase de ideação ou validação de modelo de negócios.

De acordo com o PIT, “é uma oportunidade inclusiva para quem busca inovar e desenvolver soluções tecnológicas ou novos modelos de negócio. O Nexus é um ecossistema que impulsiona startups rumo ao sucesso.”

Os empreendedores aprovados terão acesso a um programa de acompanhamento com metodologia própria, que inclui:

Trilha de capacitação: conteúdos especializados e mentorias exclusivas

Conexões estratégicas: networking com startups, investidores, universidades e grandes empresas

Nexus Circle: uma comunidade de mais de 100 mentores especializados em diversas áreas

Eventos e workshops exclusivos: oportunidades para desenvolvimento empresarial e acesso ao mercado

Ambiente facilitador: um ecossistema propício para inovação e crescimento sustentável



