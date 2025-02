Parceria entre Prefeitura e Correios vai garantir remédios entregues diretamente na casa de pacientes em Bonito – Prefeitura Municipal de Bonito

Bonito sai na frente mais uma vez, ao ser a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a entregar remédios diretamente na casa do cidadão, por meio do programa “Remédio na Porta”- para pessoas com necessidades específicas, como idosos, acamados ou com dificuldade de locomoção e portadores de deficiência – por meio de parceria entre a Prefeitura de Bonito e os Correios. Os medicamentos que serão entregues fazem parte do REMUME (Relação Municipal de Medicamentos).

A parceria foi oficializada nesta quarta-feira (12), em Brasília, pelo prefeito Josmail Rodrigues junto ao presidente dos Correios, Fabiano Silva, e o superintendente dos Correios em Mato Grosso do Sul, Gelson Leonel do Nascimento.

“No primeiro momento, o programa será direcionado a pessoas com necessidades específicas, como idosos, acamados ou com dificuldade de locomoção e portadores de deficiência que fazem uso de medicamento contínuo da Atenção Básica. Também é importante reforçar que por enquanto, medicamentos controlados não entram no programa, assim como a insulina, mas a intenção é expandir, tanto no público alvo, quanto nos medicamentos entregues”, detalha a responsável técnica pela Farmácia Municipal, Adriana Andrade.

Como aderir ao programa?

A adesão ao “Remédio na Porta” deve ser feita diretamente na Farmácia Municipal de Bonito, localizada na Rua Cel. Pilád Rebuá (em frente à AMF), no horário das 7h às 17h.

Documentação necessária para adesão:

✅️ Fotocópia do RG, CPF e cartão SUS.

✅️ Comprovante de residência atualizado.

✅️ Atualização dos dados no sistema do município.

✅️ Receita médica válida para 6 meses (receita semestral).

Obs.: Exceto medicamentos termolábeis (refrigerados) e medicamentos controlados.

O que é importante saber?

✅️ Serão entregues apenas medicamentos elencados no programa “Remédio na Porta”.

✅️ Idosos a partir de 60 anos podem participar.

✅️ As entregas serão feitas pelo Sedex.

✅️ Somente o paciente ou um autorizado poderá receber os medicamentos.

✅️ Acompanhe a vigência da sua receita: compareça no penúltimo mês de validade a um posto de saúde para renovação.

✅️ Fique atento ao prazo para evitar a interrupção do tratamento.

✅️ Atrasos na renovação impactam no reagendamento da entrega.

✅️ Para mudança de endereço ou descadastramento do programa, o paciente deverá ir ao atendimento presencial para solicitar.