Operação Casa Limpa passa nas regiões norte e sul neste sábado

Posted on

Nova Iguaçu abre inscrições para cadastro de produtores no Programa de Aquisição de Alimentos 27 de setembro de 2024 Produtores rurais de Nova Iguaçu e de todo o estado do Rio de Janeiro podem se cadastrar, de 30 de setembro a 7 de outubro, para participar como fornecedores no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). […]