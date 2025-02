Nova presidência do Conif toma posse – IFSP

Gestão 2025 foi empossada nesta quarta-feira (12), em Brasília

A nova presidência do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) foi empossada na noite da última quarta-feira (12/2). A solenidade ocorreu em Brasília.

Ana Paula Giraux, reitora do Colégio Pedro II, foi eleita para assumir a presidência do Conif em 2025. Essa é a primeira vez que um representante da instituição assume um cargo na presidência do Conselho. A gestora compôs a chapa “Diversidade que une, educação que transforma”.

Além de Giraux, a nova presidência é composta pela reitora do Instituto Federal do Pará (IFPA), Ana Paula Palheta, que assumirá a vice-presidência de Assuntos Acadêmicos; a reitora do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), Elaine Cassiano, responsável pela vice-presidência de Administração; além dos reitores José Arnóbio Filho, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), e Maurício Gariba, do Instituto Federal de Santa Catarina, que ocuparão as vice-presidências de Relações Institucionais e de Gestão de Pessoas, respectivamente.

Em um discurso emocionante, a presidente do Conif compartilhou com o público presente uma memória de sua família. Filha de costureira e marceneiro, Giraux lembrou o quanto a vida dela e a dos pais mudaram após sua mãe ingressar no Colégio Pedro II.

“A gente sabe, na pele, o poder transformador da Educação. Minha mãe foi estudante do Colégio Pedro II, quando ele ainda não fazia parte da Rede Federal. E, assim como ela, nós estamos aqui em razão desse poder transformador. É uma honra, para mim, estar nesse lugar agora. É uma honra representar a Rede Federal, uma honra tomar posse como presidente desta casa de políticas educacionais que é o Conif, que se fortalece a cada ano com a contribuição de tanta gente”.

A presidente frisou, ainda, o comprometimento que sua presidência terá ao longo de 2025, especialmente com pautas relacionadas à diversidade, inclusão e democracia.

“A Educação Profissional, Científica e Tecnológica é fator estratégico para o desenvolvimento sustentável do país, promove a redução das desigualdades sociais, econômicas, culturais e tecnológicas por meio da inclusão social e da promoção da cidadania. Somos uma comunidade diversa, dos servidores aos estudantes. A nossa gestão quer contribuir com a construção de um Conselho no qual palavras como inclusão, diversidade, democracia, construção coletiva, respeito e união não fiquem apenas nos planos estratégicos e projetos. Nós vamos lutar para que se potencialize quando colocamos em prática nesses grupos, no Conif, nos fóruns e nas nossas instituições”, completou.

Estiveram presentes na cerimônia de posse dirigentes e servidores da Rede Federal, o ministro da Educação (MEC), Camilo Santana; o diretor de Desenvolvimento da Rede Federal da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (DDR/Setec), Charles Okama; os deputados federais Tarcísio Motta e Reimont Luiz Otoni; entre outras autoridades do Executivo Federal e da Embaixada da Espanha. Os reitores Maurício Gariba e Ana Paula Palheta não participaram no evento em decorrência de questões relacionadas à saúde e cumprimento de agenda pessoal, respectivamente.

Momento de discursos

Durante a solenidade, o ministro Camilo Santana reforçou o comprometimento do MEC com pautas relacionadas à Rede Federal.

“Vocês aqui representam essa grande Rede, que eu admiro muito. Sou fã dos Institutos Federais, do Colégio Pedro II e dos Cefets. As instituições compõem um modelo de excelência, de qualidade da educação pública e gratuita do país. Contem com o nosso ministério, contem com o ministro Camilo. O MEC sempre estará de portas abertas para discutir os desafios, o orçamento, para darmos as mãos e superarmos, juntos, as dificuldades”.

O ex-presidente do Conif, Elias Monteiro, falou sobre o trabalho coletivo realizado pelo Conif em prol das instituições da Rede Federal e também sobre os sentimentos que ficam após cumprir com os trabalhos de seu mandato.

“Nesse último ano, enfrentamos desafios, buscamos soluções e avançamos em pontos fundamentais para o futuro da Educação Profissional e Tecnológica. Tudo isso foi possível, porque contamos com gestores comprometidos, com uma equipe técnica que envidou todos os esforços para que essa caminhada fosse o mais suave possível. Nenhuma conquista é fruto de uma única pessoa, o que realizamos até aqui foi resultado de trabalho coletivo. Ao passar a presidência para Ana [Paula Giraux], faço isso com dois sentimentos: confiança e esperança. Confiança, porque sei que a nova liderança dará continuidade ao fortalecimento da nossa Rede. E esperança, porque continuaremos construindo um futuro mais justo e inclusivo por meio da Educação”, destacou Monteiro.

Também presente no evento, o deputado federal e professor licenciado do Colégio Pedro II, Tarcísio Motta, enalteceu o importante papel das instituições da Rede Federal sobre a Educação do país.

“Sempre que nos perguntam sobre ‘quais experiências exitosas a Educação tem a oferecer’, lembro que muitas delas vêm dos Institutos Federais, dos Cefets, do Colégio Pedro II, onde a Educação integral é exercida na prática, juntando conhecimento técnico e científico. As escolas são lugares de descoberta da vida e do mundo, de como o mundo deveria ser e o que devemos fazer para mudá-lo. O meu mandato estará na luta por recursos, pela garantia de qualidade, na defesa de cada profissional de Educação, de cada instituto, de cada estudante, de cada familiar”

Conselho Fiscal

A cerimônia também marcou a posse do novo Conselho Fiscal do Conif. Neste ano, ele é composto pelos dirigentes Oneida Irigon, do Instituto Federal de Goiás (IFG), Ruth Sales, do Instituto Federal de Sergipe (IFS), e por José Carlos, do Instituto Federal de Pernambuco (IFPE).

Júlio Xandro Heck, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), Marcelo Ponciano, do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), e Maurício Motta, diretor-geral do Cefet Rio de Janeiro, serão os suplentes do Conselho Fiscal.

