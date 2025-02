Museu do Folclore recebe mais de 3.000 pessoas em janeiro

Avelino Israel





O Museu do Folclore de São José dos Campos começou 2025 a todo vapor, recebendo em janeiro um público de 3.183 pessoas. Destas, 1.198 participaram da 27ª Chegada das Bandeiras (575), do Férias no Museu (606) e da Roda de Fazeres (17). Outras 1.985 visitaram a exposição (1.285), biblioteca (72), brinquedoteca (255) e presépio (373).

Folias de Reis na Chegada das Bandeiras – Foto: Divulgação

Em relação às visitas à exposição, em particular, 833 foram de moradores locais, 430 de outros estados (19) e cidades (116); e 22 do exterior (Uruguai 4, EUA 4, Argentina 2, Canadá 2, Dinamarca 2, Holanda 2, Chile 1, Colômbia 1, Egito 1, França 1, Itália 1 e Rússia 1).

As visitas espontâneas à exposição podem ser feitas de terça a sexta, das 9h às 17h, e aos sábados e domingos, das 14h às 17h. A biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni pode ser utilizada de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 17h; e a brinquedoteca, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

Para visitas em grupo, principalmente de escolas, é preciso fazer um pré-agendamento pelo site do museu, sendo possível escolher o dia e horário disponíveis.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em São José dos Campos.

