Midtjylland x Real Sociedad ASSISTIR AO VIVO Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024/25, HOJE (13/02)

O jogo entre Midtjylland x Real Sociedad e acontece HOJE 17 hs. O mandante da partida busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Europa da UEFA, EUROPE LEAGUE, 2024 – 2025.

Prévia: FC Midtjylland x Real Sociedad – Prognóstico, Notícias e Prováveis Escalações

A Real Sociedad viaja à Dinamarca para enfrentar o FC Midtjylland nesta quinta-feira (13), no primeiro jogo dos playoffs da fase eliminatória da Liga Europa. A equipe dinamarquesa terminou a fase de grupos na 20ª posição, enquanto os espanhóis ficaram um pouco acima, em 13º, garantindo a vantagem de decidir em casa na segunda partida.

Análise da Partida

O Midtjylland garantiu sua vaga nos playoffs após uma campanha irregular na fase de grupos. A equipe dinamarquesa começou bem, somando sete pontos nos três primeiros jogos, mas perdeu fôlego com três derrotas seguidas para FCSB, Eintracht Frankfurt e Porto. No entanto, conseguiu se recuperar ao vencer o Ludogorets fora de casa e buscar um empate contra o Fenerbahçe na última rodada.

Agora, os dinamarqueses buscam avançar para as oitavas de final da Liga Europa, mas terão um desafio complicado pela frente, já que enfrentarão um adversário espanhol pela primeira vez em competições europeias. O fator casa pode ser uma vantagem, embora tenham vencido apenas um dos quatro jogos em casa na fase anterior.

Por outro lado, a Real Sociedad teve um desempenho sólido na fase de grupos, ficando a apenas um ponto do Top 8. Apesar de um início irregular, conquistando apenas uma vitória nos primeiros quatro jogos, os espanhóis embalaram na reta final com três triunfos nos últimos quatro confrontos, incluindo vitórias convincentes sobre Ajax, Dínamo de Kiev e PAOK.

O time comandado por Imanol Alguacil chega com ritmo de jogo, pois já disputou três partidas oficiais em 2025, incluindo uma vitória sobre o Espanyol por 2 a 1 no último domingo. No entanto, a equipe enfrenta um histórico desfavorável em mata-matas europeus, sem vitórias nos últimos 13 jogos eliminatórios.

Notícias das Equipes

FC Midtjylland

O atacante Cho Gue-sung está fora da competição devido a uma lesão.

O goleiro Elias Rafn Olafsson também deve desfalcar a equipe.

O meio-campista Dani Silva, recém-contratado, foi incluído na lista da Liga Europa e pode aparecer no banco de reservas.

Real Sociedad

Aihen Munoz continua lesionado e não jogou contra o Espanyol.

Hamari Traoré e Álvaro Odriozola seguem como dúvidas, e Odriozola terá que cumprir suspensão.

Igor Zubeldia voltou aos treinos e pode ser titular.

Prováveis Escalações

FC Midtjylland:

Lossl; Mbabu, Diao, Bech Sorensen, Paulinho; Byskov, Andersson, Sorensen; Osorio, Simsir, Buksa.

Real Sociedad:

Remiro; Aramburu, Elustondo, Aguerd, Lopez; Zubimendi; Kubo, Sucic, Mendez, Gomez; Oyarzabal.

Palpite e Prognóstico

O Midtjylland tentará impor seu ritmo jogando em casa, mas sua campanha inconsistente na fase de grupos pode pesar contra um adversário tecnicamente superior. A Real Sociedad, por outro lado, precisa quebrar seu jejum de vitórias em jogos eliminatórios para avançar com mais segurança no torneio.

Palpite: FC Midtjylland 1-1 Real Sociedad – Esperamos um jogo equilibrado, com os dinamarqueses dificultando a vida dos espanhóis, mas sem conseguir uma vantagem confortável para o jogo da volta.

Onde Assistir?

A Europa League é transmitida no Brasil pela ESPN e pelo Star+. Além disso, algumas partidas podem ser exibidas pela Paramount+. É sempre bom conferir a programação, pois pode variar.

A final pode ser transmitida pelo SBT.

