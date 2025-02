Funjope abre exposição ‘Fotofolia’ destacando importância cultural do Carnaval

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abre, na sexta-feira (14), a partir das 17h, no Hotel Globo, a exposição Fotofolia, que aborda o tema Carnaval, reunindo 45 fotografias de 33 profissionais. Sob a curadoria das fotógrafas Maura Fernandes e Nadja Andrade, a mostra é aberta ao público e a visitação acontece até 16 de março, das 8h às 18h.

“Essa exposição de fotografias abre um ciclo que nós estamos trabalhando no Hotel Globo, na Casa da Pólvora e também vamos trabalhar no Casarão 34, com exposições temáticas e também voltadas para abraçar o maior número possível de profissionais das artes visuais de João Pessoa. Com essa exposição, nós homenageamos o Carnaval não apenas enquanto uma festa popular, mas, sobretudo, também como uma fonte de renda”, afirma o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele observa que o Carnaval é uma festa completa no sentido de que trabalha uma rede de desenvolvimento econômico que aparece nos grandes shows, no comércio e em vários outros ambientes. “Agradeço muito aos fotógrafos que se dedicaram a esse trabalho, sobretudo, às curadoras, Maura Fernandes e Nadja Andrade. Nós vamos trabalhar para que a exposição seja um sucesso”, acrescenta.

A exposição Fotofolia é fruto do trabalho de um grupo de fotógrafos que já vinha pensando sobre a concepção, a importância econômica e social do Carnaval. “É muito importante porque é uma exposição que parte do conceito geral de Carnaval como a época dos excessos, do riso fácil, da alegria, para aquele momento do Carnaval quando ele vai finalizando e se torna também um pouco trágico, o palhaço chora, a colombina e o pierrô se separam”, observa Maura Fernandes.

Ela explica que uma parte da exposição é voltada para os conceitos básicos do que é o Carnaval, e o módulo central do Hotel Globo vai abrigar fotografias relacionadas ao Carnaval na Paraíba, mais especificamente em João Pessoa.

“Será uma espécie de passeio pela ideia de Carnaval no geral para o particular, o Carnaval como um grande momento na vida social, econômica, e levamos também o Carnaval como o espaço da sátira, da crítica à sociedade, a ironia. É um espaço muito libertário para chegarmos às especificidades de João Pessoa como o Carnaval no Centro Histórico com o Anjo Azul, por exemplo, Muriçocas, Muriçoquinhas, entre outros blocos”, comenta.

Dentro da exposição, haverá também o Salão do Foto Folião, com fotos dos fotógrafos na folia, fotografando dentro dos eventos de Carnaval, sendo fotografados por outra pessoa. “É uma salinha onde o fotógrafo mostra que ele também foi fotografado. Bem interessante”, considera. Haverá ainda um espaço interativo, a ‘Janela de Lila’, onde o visitante poderá fazer sua foto usando uma máscara num cenário carnavalesco, guardando uma recordação da exposição.

“A ideia dessa exposição é apresentar o Carnaval não só como uma festa, mas como um espaço cultural importante em termos visuais, plásticos, afinal o Carnaval é um festival de arte, um espaço de expressão artística. Saímos da ideia comum do evento porque exploramos muito a questão do Carnaval como uma arte”, acrescenta Maura Fernandes.

Fotógrafos – Os fotógrafos que integram a exposição são Analy Oliveira, Ana Santana, Augusta Farias, Berta Kluppel, Carminha Barboza, Ceiça Lucena, Cleonice Nogueira, Elita Carneiro, Gustavo Carneiro, Helena Bertino, Isabelle Gomes, Janete Alves, Janete SD, Jeu Sousza, Leila Laureano, Lila Pereira, LimaLima, Lourdes Soares, Marcos Neves, Maura Fernandes, Nadja Andrade.

O grupo conta ainda com Neusa Rossi, Ozires Gomes, Rogeux, Rosalia Filizzola, Rosula Linhares, Volia Loureiro e Zemilton Feitosa, Ednamay Cirilo, Fábia Nogueira, Fabrícia Ribeiro, Fernando Luís e Hélio Magalhães.