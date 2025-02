Fundart resgata tradições do Carnaval Histórico de Ubatuba – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Fundação de Arte e Cultura (Fundart), promove mais uma edição do Carnaval Histórico, com diversas atrações para toda a família na Praça da Matriz. A programação será totalmente gratuita e visa preservar as tradições locais, além de oferecer momentos de lazer para todas as idades.

A festividade começa com o 18º Festival de Marchinhas Carnavalescas, que trará 25 composições inéditas, abordando temas que celebram a cultura caiçara e temas contemporâneos, sempre com um toque de humor e irreverência. As eliminatórias ocorrerão nos dias 27 e 28 de fevereiro, a partir das 19h, e a grande final será no sábado, 1º de março, quando serão premiadas as três melhores marchinhas, além do melhor intérprete e da melhor fantasia.

Durante os demais dias de carnaval, a Fundart também promoverá matinês infantis, com diversas atividades recreativas, sorteios de brindes e muitas brincadeiras, de domingo, 2 de março, até terça-feira, 4 de março, a partir das 15h30. À noite, a Praça da Matriz receberá o tradicional Baile de Marchinhas do Carnaval Histórico, com músicas carnavalescas de épocas passadas, criando um ambiente para que as famílias se divirtam juntas.

Thaila Brito, diretora-presidente da Fundart, comentou sobre a expectativa para o evento, “Nosso objetivo é proporcionar um espaço onde adultos e crianças possam participar dessa festa popular com muita alegria e diversão”, afirmou Thaila.