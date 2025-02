Fundac abre inscrições para facilitadores socioeducativos – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Fundação da Criança e Adolescente (Fundac), anuncia a abertura das inscrições para o credenciamento de facilitadores que integrarão o cadastro de prestadores de serviços para o ano de 2025. O período de inscrição será de 11 a 17 de fevereiro. A análise das propostas e a divulgação dos resultados seguirão o cronograma abaixo:

Recebimento das inscrições presenciais: de 11 a 19 de fevereiro;

Análise de habilitação e classificação: de 20 a 25 de fevereiro;

Publicação do resultado da análise: 28 de fevereiro;

Prazo para recurso: de 28 de fevereiro a 10 de março;

Análise dos recursos: de 10 a 13 de março;

Publicação do resultado final: 17 de março.

O credenciamento é gratuito e aberto a pessoas jurídicas ou microempreendedores individuais (MEI) que atendam aos requisitos estabelecidos no edital e possuam objetivos sociais compatíveis com as propostas da Fundac. Importante destacar que facilitadores credenciados em anos anteriores deverão refazer a inscrição, atendendo aos mesmos critérios.

O valor a ser pago aos facilitadores será determinado pela quantidade de horas mensais dedicadas à prestação de serviços, com o valor fixo de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por hora/aula.

Documentos necessários para inscrição:

Duas propostas socioeducativas;

Ficha de inscrição;

Plano de trabalho da oficina socioeducativa;

Currículo atualizado e assinado pelo facilitador;

Diploma de conclusão de curso superior, atualizado;

Portfólio com comprovações de trabalhos relacionados às oficinas socioeducativas;

Atestado de prestação de serviços na área e na oficina pretendida;

certificado equivalente, no caso de facilitadores de instrumentos musicais e culturais.

A presidente da fundação, Iris Marins, fala sobre a importância das oficinas socioeducativos, “As oficinas socioeducativas são ferramentas poderosas para promover transformações sociais e individuais. Elas oferecem um caminho para o empoderamento, a inclusão e o desenvolvimento humano, contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, disse Iris. Os facilitadores de oficinas socioeducativas são importantes para promover a interação entre os participantes e o desenvolvimento de habilidades, completou Marins.

Para mais informações sobre o credenciamento, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].