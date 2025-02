FCCR e Sebrae apresentam oportunidades na área cultural

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

A Fundação Cultural Cassiano Ricardo e o Sebrae-SP realizam, no próximo dia 25, das 8h30 às 11h30, evento dedicado a líderes e empresas para apresentar as oportunidades da LIF (Lei de Incentivo Fiscal) e seus projetos contemplados.

O encontro acontece na sede da FCCR (Rua Olivo Gomes, 100, em Santana). A iniciativa visa estimular o apoio aos projetos culturais locais, a partir dos benefícios da Lei de Incentivo Fiscal.

“Os convidados poderão conhecer os projetos culturais em primeira mão, além de entender como a LIF pode trazer benefícios financeiros e fortalecer a atuação social e cultural das empresas”, afirmou Fabiana Supino, analista de negócios do Sebrae-SP.

“Convidamos a todos a ampliarem sua rede de contatos em um ambiente de diálogo e inspiração. O encontro visa fortalecer as conexões entre o setor cultural e empresas comprometidas com o desenvolvimento de São José dos Campos”, completou.

O encontro contará com a apresentação com projetos envolvendo as seguintes temáticas e áreas:

– Restauração de espaço histórico;

– Publicações de livro sobre centenário de espaço da cidade.

– Apoio e empoderamento de mulheres sobre câncer de mama;

– Ações literárias para pequenos escritores;

– Oficinas e eventos culturais para comunidades, criação de coral para comunidade em vulnerabilidade, ações para valorização da cultura afro, conscientização e sensibilização sobe o racismo em escolas;

– Documentários sobre espaço emblemático da cidade e história das artes marciais no município;

– Espetáculo de dança contemporânea sobre a importância da sustentabilidade;

– Eventos musicais, gastronômicos e temáticos, inclusive em São Francisco Xavier.

A presença deve ser confirmada pelo link: https://forms.office.com/r/PELE4LWieT

Serviço

Orientação LIF (vantagens e oportunidades de se investir em projetos culturais)

Data: 25 de fevereiro de 2025

Local: Fundação Cultural Cassiano Ricardo – Av. Olivo Gomes, 100 – Santana

Horário: 8h30 às 11h30



