Encontro de primeiras-damas do Estado de São Paulo conta com a participação da cidade de Guaratinguetá

A Primeira-dama de Guaratinguetá, Presidente do Fundo Social de Solidariedade, e Secretária da Mulher, Adriana Vaz, e a Assessora de Promoção Social, Talita Gonçalves, participaram nesta quarta-feira, 12, no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo, de um encontro de primeiras-damas do Estado.

A reunião contou com a presença da Primeira-dama e Presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSP), Cristiane Freitas, e teve como pauta as tratativas de diversos projetos de parcerias entre os municípios e o FUSSP.