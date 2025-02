Defesa Civil e Corpo de Bombeiros realizam reunião para alinhamento operacional – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, a Defesa Civil, em parceria com o Corpo de Bombeiros de Guaratinguetá, realizou uma reunião no quartel da corporação. O objetivo foi promover o alinhamento operacional entre as equipes da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, fortalecendo o direcionamento sobre as capacidades de cada instituição.

Uma ação que ficou estabelecida e está programada para ocorrer nas próximas semanas, é a limpeza dos extravasores da barragem do Ribeirão dos Mottas, que será realizada em conjunto entre a Defesa Civil de Guaratinguetá, secretarias e o Corpo de Bombeiros.

O encontro contou com a presença do Capitão Raphael Brito, do Tenente Müller e do Tenente Diego, responsáveis pela operação dos bombeiros nas cidades de Aparecida, Lorena e Guaratinguetá.

Ao término da reunião, ficou confirmado a realização de um treinamento em conjunto que ocorrerá no mês de março. A iniciativa visa reforçar os laços entre os agentes da Defesa Civil e os bombeiros, aprimorando a cooperação e a eficiência no atendimento à população.