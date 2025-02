Coaves Kids tem encontro especial para observar aves aquáticas no Parque da Água Vermelha neste sábado (15) – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), e o Clube de Observadores de Aves (Coaves) realizam o encontro especial e gratuito do Coaves Kids (Clube Infantil de Observadores de Aves), neste sábado (15), a partir das 8h, no Parque da Água Vermelha “João Câncio Pereira”.

A atividade de Educação Ambiental, voltada às crianças de seis anos ou mais e acompanhadas de um responsável, fará parte do Censo Neotropical de Aves Aquáticas (CNAA), um evento mundial em que as pessoas observam e registram as espécies encontradas durante a “passarinhada”, para contar e conhecer melhor as aves que vivem em lagos, rios e áreas alagadas.

Com isso, a garotada do Coaves Kids vai ajudar a identificar e registrar as aves aquáticas no Parque da Água Vermelha, contribuindo com essa iniciativa de conservação. Os dados serão encaminhados ao Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Aves Silvestres (Cemave), que enviará para a Wetlands International (https://lac.wetlands.org/en/).

É necessário que os participantes levem lanche individual para piquenique e garrafinha de água. O ideal é que as crianças vistam roupas discretas (em tons neutros, para não “espantar” as aves com cores fortes) e confortáveis, além de usar sapato fechado ou tênis, boné, repelente e protetor solar.

Crianças que desejam participar do Coaves Kids, pela primeira vez, poderão se inscrever no dia da atividade, com preenchimento da ficha cadastral. As vagas são limitadas.

O Parque da Água Vermelha está localizado na Rua România, 150, no Jardim Europa. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].

Sobre o evento mundial

Criado em 1990 pela Wetlands International para ajudar na proteção dessas aves e dos lugares onde elas vivem, o Censo Neotropical de Aves Aquáticas acontece todo ano em vários países da América Latina e do mundo.

Nessa contagem, pessoas se reúnem para observar e anotar quantas aves aquáticas encontram, ajudando os cientistas a entenderem se as populações estão crescendo ou diminuindo e procurar entender a causa desse movimento, avaliar os impactos ambientais e formular estratégias de conservação. No Brasil, essa contagem acontece, principalmente, em fevereiro e julho, quando muitas aves migratórias chegam ou vão embora.