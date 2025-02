Vikingur Reykjavik x Panathinaikos ASSISTIR AO VIVO Liga CONFERENCIA UEFA 2024/25, CONFERENCE LEAGUE HOJE (13/02), PALPITES

O jogo entre Vikingur Reykjavik x Panathinaikos acontece HOJE (13/02) às 17h45 hs. O mandante da partida o primeiro time do confronto que busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pelo Liga Conferência da UEFA, CONFERENCE LEAGUE 2024 – 2025.

Veja Também

Prévia: Vikingur Reykjavik x Panathinaikos – Liga Conferência da UEFA (Fase de Playoffs da 1ª Mão)

Data: 13 de fevereiro de 2025, às 17h45 (horário do Reino Unido)

Local: Bolt Arena, Finlândia

Nesta quinta-feira, o Vikingur Reykjavik receberá o Panathinaikos em jogo válido pela fase de playoffs da Liga Conferência da UEFA. A partida será crucial para ambas as equipes, que buscam uma vaga nas oitavas de final da competição.

Formação e Desempenho das Equipes

Vikingur Reykjavik

O Vikingur chega a este confronto após uma campanha modesta na fase de grupos, onde terminou em 19º lugar, com dois triunfos, dois empates e duas derrotas. A equipe islandesa não conseguiu a classificação direta para as oitavas de final, mas garantiu uma vaga na fase de playoffs. Recentemente, o time obteve uma vitória importante sobre o HK Kopavogs pela Copa da Liga Islandesa, mas ainda luta para reencontrar sua melhor forma na competição continental.

Panathinaikos

Por outro lado, o Panathinaikos atravessa um momento instável no futebol grego. Após uma quarta colocação no Campeonato Grego na última temporada, os “Verdes” estão tentando se reerguer na Liga Conferência após uma série de resultados negativos nas últimas semanas. A equipe perdeu para o Olympiacos na Copa da Grécia e sofreu uma derrota surpreendente para o Aris Thessaloniki na Superliga. No entanto, o time tem se destacado na Liga Conferência, especialmente após a vitória expressiva de 4 a 0 sobre o Dinamo Minsk, no final de 2024.

Notícias das Equipes e Possíveis Escalações

Vikingur Reykjavik:

O time islandês contará com Ari Sigurpalsson, que tem sido uma peça chave ofensiva. Já Jon Gudni Fjoluson, que foi substituído durante o intervalo no último jogo da Liga Conferência, não deve começar como titular.

Panathinaikos:

O time grego não poderá contar com o atacante Facundo Pellistri, que se recupera de uma lesão na coxa. Além disso, Tin Jedvaj está fora devido a uma lesão na panturrilha, e Willian Arao luta para se recuperar fisicamente.

Escalações prováveis:

Vikingur Reykjavik: Jonsson; Atalson, Andrason, Ekroth, Sigurdsson, Ibrahimagic; Agnarsson, Ingimundarson, Thordarson, Sigurpalsson; Hansen.

Jonsson; Atalson, Andrason, Ekroth, Sigurdsson, Ibrahimagic; Agnarsson, Ingimundarson, Thordarson, Sigurpalsson; Hansen. Panathinaikos: Lodygin; Kotsiras, Mladenovic, Ingason, Max; Maksimovic, Bakasetas, Ounahi; Tete, Djuricic, Jeremejeff.

Previsão do Jogo

O Panathinaikos, apesar das dificuldades enfrentadas no futebol grego, ainda é amplamente favorito para a partida. A equipe tem mais entrosamento e experiência no cenário europeu, o que deve ser um diferencial contra um Vikingur que, embora tenha feito uma boa campanha doméstica, ainda carece de consistência na competição internacional.

Nosso palpite: Vikingur Reykjavik 0-2 Panathinaikos.

Esperamos que o time grego se recupere da sequência de derrotas no Campeonato Grego e consiga um bom resultado fora de casa.

Onde Assistir:

A transmissão da partida poderá ser conferida nos canais oficiais da UEFA ou nas plataformas de streaming esportivas disponíveis no Brasil.

Fique de olho: Acompanhe a análise de resultados e estatísticas completas após o jogo!